‘Bebê rena’: o que aconteceu na vida real com Martha, a perseguidora do protagonista da série da Netflix?

Mais uma vez, a Netflix está causando alvoroço com suas produções baseadas em fatos reais. Isso foi visto recentemente com o lançamento de ‘Griselda’, a série que narra a vida da traficante que construiu seu império em Miami, e com o filme ‘A Sociedade da neve’ que chegou ao Oscar. Desta vez, trata-se de ‘Bebê Rena’, a série britânica que retrata a perigosa obsessão de uma comediante mulher.

‘Bebê rena’: a nova série da Netflix baseada em fatos reais

O criador revelou que mudou a aparência e nome real da pessoa que o assediou, mas isso não impediu os fãs de quererem saber mais do que ele permite ver na produção.

A Netflix lançou ‘Bebê Rena’ em 11 de abril em todo o mundo e em poucos dias conseguiu se posicionar entre as tendências favoritas do público em geral. A peculiaridade desta série está em Richard Gadd, que não é apenas o protagonista da série, mas também quem sofreu assédio e decidiu mostrá-lo na tela.

Richard Gadd é Donny Dun na série, um comediante escocês de 34 anos de idade que tenta sem sucesso mostrar seu talento em stand-up, mas sua vida dá uma reviravolta total depois de ter uma interação com uma mulher em um bar, seu local de trabalho. Uma piada o ajudou a sair de uma situação difícil, mas acabou criando em Martha uma terrível obsessão.

O que aconteceu com a mulher que assediou Richard Gadd, o criador de ‘Bebê Rena’?

‘Martha’ é interpretada pela atriz Jessica Gunning, que traz à vida os sensíveis problemas de saúde mental que levam à perseguição de Donny Donn. Devido às mensagens ameaçadoras da mulher, ações judiciais são movidas e ela é finalmente condenada a 9 meses de prisão, enquanto a ele é concedida uma ordem de restrição pelos próximos cinco anos.

Richard Gadd revelou que por “motivos legais e artísticos” mudou o nome da mulher e também a aparência. Além disso, ele também não forneceu detalhes sobre o paradeiro atual da mulher, mas em declarações à Variety disse: “Devido a onde as coisas terminaram na vida real, não é uma preocupação para mim”.