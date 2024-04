‘Bebê Rena’ na Netflix: a história da minissérie é baseada em eventos reais?

A série ‘Bebê Rena’ tornou-se um dos maiores sucessos na Netflix, tanto na América latina quanto nos Estados Unidos e no Reino Unido.

Presumivelmente baseada em eventos reais, a minissérie conta a perturbadora história de assédio enfrentada pelo comediante escocês Richard Gadd. Mas, o quanto real é essa história?

Na série de sete episódios, Richard Gadd não é apenas o protagonista, mas também o escritor, pois viveu pessoalmente a angustiante experiência que é contada.

O personagem principal, Donny Dunn, narra o pesadelo que viveu quando foi perseguido por uma mulher obcecada por ele. Ela aparecia em seu trabalho, em sua casa e enviava e-mails constantemente.

Embora a trama comece com situações aparentemente espontâneas e até engraçadas, a situação se torna cada vez mais preocupante à medida que a perseguidora consegue se infiltrar em todos os aspectos da vida de Dunn.

Inspiração por trás da série

A experiência de assédio vivida por Gadd foi ainda mais intensa do que a mostrada na série. Ele explicou isso em uma entrevista para o programa ‘The Morning’.

"Ficou bastante ruim. Tornou-se bastante implacável. Em um momento, foi como um ataque a todos os sentidos, em todos os meios: e-mail, telefones, tudo. Sentiu-se como um bombardeio, uma espécie de problema constante 24 horas por dia, 7 dias por semana."

Também disse: "Estava em um lugar ruim. Cometi erros estúpidos. Senti que precisava que alguém me desse atenção de alguma forma porque minha confiança estava no chão".

Por outro lado, Richard procurou mostrar as diferentes camadas de assédio e seu impacto na saúde mental e mencionou:

"Mas o assédio é uma doença mental. Realmente queria mostrar as camadas do assédio com uma qualidade humana que não tinha visto antes na televisão"

Mudanças na história

Por motivos legais, o criador da série mudou o nome e a aparência da pessoa que assediava. No entanto, a série continua fiel à experiência vivida por Gadd e explora a vulnerabilidade e o trauma que ele enfrentou.

Este filme também questiona as respostas das instituições responsáveis pela administração da justiça diante de situações de assédio. Embora não sejam fornecidos detalhes específicos, Gadd menciona que o caso da mulher assediadora foi resolvido e sentenciado.