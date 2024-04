As regras na luta entre Mike Tyson e Jake Paul

Com 58 anos, Mike Tyson voltará a vestir as luvas de boxe, depois de enfrentar o youtuber americano Jake Paul, numa luta que será histórica e transmitida pela Netflix.

Mas não será uma luta amadora como muitos pensam, pois foi revelado que terá regras de caráter profissional, como o fato de que nenhum deles usará máscaras.

A luta entre Mike Tyson e Jake Paul terá regras profissionais

Por esse motivo, será permitido o nocaute, um ingrediente que dá um sabor extra à disputa, pois Tyson é um cara de 58 anos, que está aposentado há vários anos.

No entanto, apenas oito rounds serão disputados, cada um com uma duração de dois minutos. Além disso, as luvas não serão de 10 onças, como normalmente são usadas em lutas de peso pesado. Em vez disso, eles usarão luvas de 14 onças, que costumam ser mais acolchoadas.

Tyson subirá ao ringue com 58 anos

A ideia de que as regras sejam assim veio da Netflix, assim como de 'Iron Mike'. Lembre-se de que a plataforma transmitirá o show ao vivo, enquanto no AT&T em Arlington, Texas, haverá cerca de 80 mil pessoas.

"Mike Tyson queria que fosse uma luta profissional. A Netflix queria que fosse profissional, então eu concordei em torná-la uma luta profissional. O vencedor leva tudo"; revelou Jake Paul.