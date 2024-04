Aprovada como luta profissional o confronto entre Mike Tyson e Jake Paul: estas são as regras

O Departamento de Licenças e Regulamentação do Texas aprovou o confronto entre Mike Tyson e Jake Paul como uma luta profissional, que ocorrerá em 20 de julho no estádio AT&T de Arlington.

Trata-se da luta com a maior diferença de idade entre seus oponentes na história do boxe profissional. Quando chegar o dia da luta, Tyson terá 58 anos contra Paul, de 27. O ex-campeão peso pesado está a pouco mais de dois anos de se tornar sexagenário, mas em seu treinamento ele mostra toda a força que tem para enfrentar o americano loiro. No entanto, 'Iron Mike' não luta como profissional desde os 38 anos e não vence desde uma vitória por nocaute em fevereiro de 2003 contra Clifford Etienne, o que gera grande expectativa se ele poderá lidar com a juventude do 'Garoto problema'.

"Nakisa Bidarian, cofundador da Most Valuable Promotions, afirmou em comunicado à ESPN que Mike Tyson e Jake Paul assinaram para lutar entre si, com o desejo de fazê-lo em uma luta profissional autorizada que teria um resultado definitivo."

Indicou que "nas últimas seis semanas, a MVP tem trabalhado com seus parceiros para atender aos requisitos do Departamento de Licenciamento e Regulamentação do Texas (TDLR) para sancionar a luta Paul contra Tyson, e estamos gratos por termos chegado a este ponto".

Mike Tyson e Jake Paul (Foto: Captura de @netflix)

As regras aprovadas para esta luta entre Mike Tyson e Jake Paul são: será ao longo de oito rounds de dois minutos cada, eles usarão luvas de 40 gramas e não usarão proteção na cabeça.

A luta será transmitida ao vivo pela Netflix, sendo a primeira vez que esta plataforma entra no mundo dos esportes de combate.

Mike Tyson e Jake Paul reagem

Mike Tyson e Jake Paul reagiram depois do anúncio de que sua luta foi sancionada.

O ex-campeão peso pesado publicou em sua conta do Instagram um post sobre o confronto e escreveu: “Sim, é uma verdadeira luta oficializada com Jake Paul”.

Por sua vez, Paul publicou nos stories de sua conta nesta rede social a imagem de uma notícia sobre a punição da briga e convidou seus seguidores a comentarem a respeito.