Após adaptações para o ambiente aberto, iluminação do show de Madonna passa por testes

A madrugada desta terça-feira, dia 30 de abril, foi marcada por uma série de testes realizados na estrutura e iluminação do palco que deve receber a última apresentação da Celebration Tour de Madonna. A Rainha do Pop se apresenta no Rio de Janeiro no próximo dia 4 de abril, encerrando a turnê que comemora seus 40 anos de carreira.

Conforme publicado pelo G1, os testes da última madrugada incluíram uma série de ajustes em parte da cenografia e na iluminação do palco. Em determinado momento foi possível observar um gigantesco globo espelhado no centro do palco, deixando um grande ar de discoteca.

Segundo a publicação, que falou com Luiz Oscar Niemeyer, responsável pela produção do show, a ideia é transformar a praia de Copacabana na “maior pista de dança do mundo”. Em suas palavras, o produtor revela que mesmo após 40 anos de carreira Madonna está “sentindo um frio na barriga” antes de mais este grande espetáculo em sua carreira.

Grandiosidade nunca vista antes

Durante sua entrevista, o produtor relembra outro grande show realizado no mesmo local e que também foi produzido por ele, mas que ainda assim não se compara a grandiosidade da apresentação do próximo final de semana.

Responsável por ter produzido o show dos Rolling Stones na Praia de Copacabana em 2006, Niemeyer afirma: “Certamente vamos fazer o que a gente está chamando de a maior pista de dança do mundo. Quer dizer, o show dos Rolling Stones foi o maior show de rock da história e esse vai ser a maior pista de dança”.

Ao todo, foram necessários três aviões para desembarcar com parte da cenografia e equipamentos que foram utilizados na montagem do palco e que serão utilizados pela cantora e sua equipe. Dos 30 caminhões que saíram com a bagagem do aeroporto, 27 foram direcionados ao local do show.

