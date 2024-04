Anne Hathaway revelou que já tem cinco anos completamente sóbria

A vencedora do Oscar Anne Hathaway revelou recentemente um marco significativo em sua vida pessoal, ela está completamente sóbria há mais de cinco anos. Essa revelação vem após Hathaway ter compartilhado pela primeira vez sua decisão de evitar álcool durante uma aparição no programa ‘The Ellen DeGeneres Show’ em 2018.

Foi durante esta aparição que ela expressou seu desejo de estar completamente presente para seu filho pequeno. Em uma entrevista recente ao The New York Times, Hathaway refletiu sobre sua saúde e experiência ao completar quarenta anos, destacando seu feito pessoal de se manter sóbria por mais de cinco anos como um marco importante em sua vida.

A atriz expressou que a sobriedade é como se fosse um presente e compartilhou sua cautela ao rotular as coisas como ‘meia idade’, reconhecendo a incerteza da vida e a importância de viver no presente. Além dessa revelação pessoal, Hathaway também sugeriu a possibilidade de uma terceira parcela de ‘O Diário da Princesa’.

Entretanto, no âmbito profissional, Hathaway está imersa em seu último projeto para a Amazon Prime, o filme ‘Uma Ideia de Você’, que chega à plataforma em 2 de maio. Neste filme, Hathaway interpreta Solène, uma mãe divorciada que se apaixona por um homem muito mais jovem, líder de uma famosa banda.

Baseada no romance de Robinne Lee, ‘Uma Ideia de Você' oferece uma história emocionante sobre desafiar as expectativas sociais e encontrar o amor em circunstâncias inesperadas. Hathaway, de 41 anos, identificou-se com sua personagem, reconhecendo aspectos de si mesma e de mulheres que admira na complexidade de Solène.

Além de seu papel principal, Hathaway também atua como produtora neste filme, o que lhe deu a oportunidade de participar do processo criativo de forma mais integral e dar um passo atrás das câmeras, algo com o qual ela tem flertado há algum tempo.

A decisão de Hathaway de se manter sóbria por mais de cinco anos é um testemunho de sua força e determinação, bem como de sua dedicação a viver uma vida plena e consciente. Sua revelação sobre essa conquista pessoal, juntamente com seu contínuo sucesso na indústria do entretenimento, demonstra sua versatilidade como artista.