Andressa Urach surpreende seguidores ao mostrar antes e depois de plásticas: “São muitas cirurgias”

A modelo Andressa Urach, de 36 anos, surpreendeu seus seguidores na segunda-feira (29) ao postar uma foto antiga, antes de passar por várias cirurgias plásticas. Recentemente, ela fez uma lipoaspiração, retirou duas costelas e colocou 1 litro de silicone em cada seio.

Ao responder perguntas dos fãs, ela foi elogiada por um deles: “Linda antes, linda agora, linda de qualquer jeito. Não é [sic] só as cirurgias”. Porém, a loira rebateu o seguidor e disse que sua beleza teve a ajuda de “muitas cirurgias plásticas”.

Veja abaixo o antes e depois de Andressa Urach:

Andressa Urach mostra antes e depois de cirurgias plásticas (Reprodução/Instagram)

Depois de passar por mais uma leva de procedimentos estéticos, Andressa explicou em suas redes sociais que as mudanças foram feitas para impulsionar sua criação de conteúdo adulto.

“Sou muito vaidosa e sempre tive o sonho de ter a cintura ainda mais fina. Tenho 72 cm e com essa cirurgia existe a possibilidade de diminuir de seis até 18 centímetros. Acho que vou ficar com o corpo ainda mais sexy para meus vídeos de conteúdo adulto. Imagina que lindo, peito bem grande e cintura bem fina. Quero vender mais conteúdos”, explicou ela.

Sobre esse tema, inclusive, ela foi questionada pelos seguidores se o filho mais velho, Arthur Urach, deixou de gravar os vídeos de sexo dela. A resposta da modelo foi: “sim”. Andressa explicou que agora o filho quer focar na carreira de DJ e, por isso, deixou de participar das gravações.

Ainda ao responder os seguidores, a loira disse que é realizada profissionalmente, mas na vida pessoal tem algo que ainda lhe faz muita falta: “Queria ter a guarda do meu bebê. É a única coisa que falta em minha vida! No demais estou completa”, ressaltou.

O pequeno Leon, fruto do relacionamento dela com Thiago Lopes, vive com o pai. O ex-casal enfrentou uma briga judicial pela guarda, mas a Justiça determinou que o homem cuide do menino.