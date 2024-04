Ana Maria Braga se diverte mostrando Narcisa Tamborindeguy com megafone chamando Madonna: “Ai, que loucura!”

A febre dos fãs pela diva pop Madonna não tem limites e centenas de pessoas se aglomeram desde ontem em frente ao Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, na esperança de verem a cantora ao menos dar um aceno pela janela.

ANÚNCIO

Mas alguns fãs vão mais longe, como mostrou a apresentadora Ana Maria Braga no Programa Mais Você desta terça-feira. Ana exibiu imagens de sua amiga pessoal, a socialite Narcisa Tamborindeguy, com um megafone gritando para que a cantora aparecesse na janela.

Acontece que o apartamento da socialite é vizinho do Copacabana Palace e usando seu melhor inglês Narcisa gritava em plenos pulmões: “Onde está você? Venha ver seus fãs!”, disse. E como não podia deixar de ser, o seu bordão mais famoso: “Ai, que loucura!”.

Recomendados

Narcisa conhece bem o luxuoso hotel, do qual é frequentadora assídua da piscina e dos restaurantes, mas desta vez teve que se contentar em vê-lo apenas da janela de seu apartamento, uma vez que Madonna e sua equipe tomaram nada menos do que 90 quartos do hotel.

E não para por aí, a academia do hotel está fechada para uso exclusivo dos bailarinos de Madonna e os três restaurantes também estão fora do alcance do público durante toda a semana.

Junto com Madonna e sua trupe, vieram quatro de seus seis filhos: – David, Mercy, Stell e Stere.

O show que marca o encerramento da turnê mundial da Celebration Tour deve acontecer no próximo sábado, nas areias da praia de Copacabana, e deve reunir o maior público já visto pela cantora em toda sua carreira. São esperados nada menos do que 1,5 milhão de pessoas!