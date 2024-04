A reação contundente da imprensa britânica após a polêmica foto de William e Kate Middleton

Kate Middleton e o príncipe William estão no centro da polêmica. Qualquer movimento dos príncipes de Gales é detalhado minuciosamente e nesta segunda-feira os holofotes estavam sobre eles devido ao seu décimo terceiro aniversário de casamento.

Kate Middleton e William celebraram seu aniversário de casamento com uma foto inédita

Seguindo a tradição, a partir do Palácio de Kensington, foi divulgada uma imagem inédita do dia do casamento. Um retrato totalmente em preto e branco que não tinha sido visto até agora, tirado pela fotógrafa real Millie Pilkington, que gerou uma enxurrada de comentários sobre a veracidade da foto. "Hoje, faz 13 anos", escreveram nas redes sociais, lembrando daquele dia tão especial para eles.

Comparando as fotografias do casamento com esta nova imagem, rapidamente é possível ver que o príncipe William está vestindo um uniforme totalmente diferente do traje vermelho de Coronel da Guarda Irlandesa que ele usou na Abadia de Westminster em 29 de abril de 2011. Nesta situação, ele está usando o uniforme da Cavalaria blues and royals da Guarda Real, o mesmo que seu irmão, o príncipe Harry, escolheu para seu casamento com Meghan Markle em 2018.

Recomendados

Os príncipes de Gales partilharam uma imagem nunca antes vista da sua cerimónia de casamento

“Que agradável surpresa!”, “Mudança inesperada” ou “Que bela imagem!”, são alguns dos comentários com os quais a imprensa britânica tem julgado este movimento dos príncipes de Gales. E até agora, 13 anos depois, não tinha sido revelado que o príncipe William usou outro traje após a cerimônia.

Por outro lado, a princesa de Gales parece exatamente igual. Radiante e muito feliz com o vestido de inspiração romântica que Alexander McQueen desenhou exclusivamente para ela e a tiara Stratmore Rose que pertencia à rainha-mãe.