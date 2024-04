A foto do príncipe George, filho de William e Kate Middleton, que desencadeou a fúria de Harry e Meghan Markle

No meio da complicada situação vivida pelos Windsor, uma nova polêmica estourou no Reino Unido depois que um especialista em realeza revelou que uma foto do príncipe George foi um dos gatilhos para Harry e Meghan Markle decidirem deixar a família real anos atrás.

Meghan Markle e Harry: a fotografia do príncipe George que teria causado a raiva dos duques de Sussex

É importante lembrar que, em janeiro de 2020, os duques de Sussex anunciaram sua retirada definitiva como membros de alto escalão da realeza britânica. Uma decisão que causou descontentamento em toda uma nação e uma guerra midiática que, até hoje, não cessou.

No início de janeiro de 2020, pouco antes dos duques de Sussex anunciarem sua saída da monarquia britânica, uma emocionante foto da rainha Isabel II posando com seu filho Charles, o príncipe William e o pequeno George foi compartilhada.

Trata-se de uma foto tirada dentro do salão do trono do Palácio de Buckingham e seu principal objetivo era mostrar o presente e futuro da monarquia. No entanto, agora foi revelado que esta foto não foi bem recebido por Harry e Meghan, de acordo com Andrew Morton, que é biógrafo da Lady Di.

Meghan Markle e Harry se afastaram da realeza britânica anos atrás.

Além disso, este especialista em assuntos reais revelou que esta fotografia em que aparece a falecida monarca e seus três herdeiros foi o gatilho para que o casal tomasse a drástica decisão de se despedir completamente de seus laços com a realeza, pois teriam visto essa ação como um sinal claro de que a monarquia britânica conspirava contra eles.

A situação da família real continua sendo muito delicada, especialmente após os recentes diagnósticos de câncer do rei Charles III e Kate Middleton, ambos afastados de suas obrigações reais.