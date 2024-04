Vídeo: dançarinas do cantor Leonardo respondem à acusação de não usarem calcinha em show

Dançarinas do show do cantor Leonardo

Um vídeo que circula pelas redes sociais levantou a hipótese das dançarinas do cantor Leonardo terem se apresentado sem calcinha durante um de seus shows.

O vídeo filmado do lado do palco realmente levanta a dúvida, uma vez que os trajes usados pelas dançarinas deixava boa parte do traseiro das meninas à mostra. A imagem aparece meio borrada, o que levantou à suspeita de que as imagens tenham sido adulteradas.

A questão dividiu os internautas. Alguns acham que elas realmente não usavam roupas íntimas durante a apresentação, enquanto outros disseram tratar-se de calcinha do tipo fio dental, por isso deixava boa parte das nádegas expostas.

Para por fim à polêmica, as dançarinas gravaram um vídeo para postar nas redes sociais onde afirmam que resolveram responder às acusações “de forma descontraída, diferente de como foram abordadas” nas redes sociais.

🚨VEJA: Após polêmica, dançarinas de Leonardo dizem que usam calcinha nos shows. pic.twitter.com/l3v43DC8WF — CHOQUEI (@choquei) April 27, 2024

Nas imagens, elas aparecem lado a lado segurando uma calcinha cor de pele e garantem que estavam usando a peça durante a apresentação do cantor Leonardo. “Nós somos bailarinas do cantor Leonardo e é óbvio que a gente usa calcinha”, disseram.