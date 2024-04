Treino dobrado: Gracyanne Barbosa se joga na academia para aliviar a tristeza

“Se estou feliz: treino. Se estou triste: treino o dobro”, foi com essa reflexão que a influenciadora fitness Gracyanne Barbosa compartilhou com seus seguidores a intensa rotina de treinos adotada por ela no último domingo, dia 28 de abril.

Conforme publicado pela Quem, a musa revelou a tática adotada para manter a rotina de treinos mesmo durante um período complicado em sua vida pessoal. Nas últimas semanas, Gracyanne se viu em meio a uma polêmica envolvendo o término de seu casamento com o cantor Belo. Ao anunciar publicamente a separação, boatos de uma possível traição tomaram as redes sociais depois que a influenciadora confirmou ter se relacionado com o personal Gilson de Oliveira no período em que já estava separada de Belo, mas durante o qual o término não foi divulgado publicamente.

Apesar do momento turbulento em sua vida pessoal, Gracyanne fez questão de manter a rotina intensa de treinos. Em uma publicação recente, ela provocou os seguidores perguntando se eles treinam mesmo nos dias em que estão tristes, ao que vários concordaram com ela enquanto outros afirmaram que a tristeza desmotiva.

Término conturbado

No último dia 18 de abril, Gracyanne Barbosa e Belo tornaram público o término de seu relacionamento de 16 anos. Segundo a influenciadora fitness, apesar do casamento chegar ao fim ainda existe amor entre os dois, o que não descarta uma possibilidade de reconciliação.

Na época, a musa revelou que o casamento chegou ao fim devido a uma série de questões que fizeram os dois se distanciarem, entre as quais ela revela que até mesmo as brigas e discussões do casal eram tratadas por meio de seus empresários.

Gracyanne também revelou que a falta de tempo sozinhos influenciou no destino de seu relacionamento e confidenciou que, mesmo após 12 anos de casamento, ela e o cantor não chegaram a ter uma lua de mel, visto que sempre que tentavam ter uma viagem a sós eram interrompidos por compromissos profissionais.