Rock in Rio surpreende e anuncia dia sertanejo com Luan Santana

Luan Santana deve se apresentar no Rock in Rio 2024.

Os fãs do rock e do metal ficaram decepcionados com a notícia de que apenas um dos dias do Rock in Rio 2024 será dedicado a este estilo musical. Em meio a especulações sobre as últimas atrações que devem participar do festival neste ano o jornalista José Norberto Flesch, famoso por adiantar os grandes shows que acontecem no país, jogou um balde de água fria ao revelar que a edição deste ano terá um dia dedicado à música sertaneja.

ANÚNCIO

Segundo Flesch, que fez o termo “Rock in Rio” ficar nos assuntos mais comentados do Twitter ao longo de toda segunda-feira, o dia 21 de setembro não contará com headliners e terá a presença de grandes nomes da música brasileira, com espaços dedicado ao Axé, Samba e Sertanejo.

Logo nas primeiras horas da manhã, o jornalista movimentou as redes sociais ao avisar que o sertanejo Luan Santana estaria entre os nomes confirmados no evento. “Luan Santana no Rock in Rio! 21 de Setembro de 2024! O valor total do cachê será doado a instituições de caridade”.

Recomendados

LUAN SANTANA NO ROCK IN RIO!



21 de setembro de 2024!



O valor total do cachê será doado a instituições de caridade! — José Norberto Flesch (@jnflesch) April 29, 2024

Em seguida, Flesch ainda completou revelando que a participação do cantor na edição comemorativa de 40 anos do festival foi confirmada por Leo Dias, que ainda garantiu que Luan será o primeiro sertanejo a cantar no festival, realizando um dos sonhos mais antigos do cantor.

Quem também deve se apresentar na cidade do Rock é a sertaneja Ana Castela, a dupla Chitãozinho e Xororó e a cantora Simone Mendes. Outros nomes que devem ser anunciados em breve são Zeca Pagodinho, Alcione e Daniela Mercury.

Os seguidores não pouparam as críticas

O público fiel do jornalista ficou indignado com a escolha do festival e não poupou críticas a escola do estilo para compor o último dia do evento a ter as atrações reveladas. Em pouco tempo, diversas pessoas criticaram e cobraram o festival sobre o antigo “dia do metal” e a presença de mais “divas pop na programação”.

“Cachê doado para ficar bem na fita e suavizar essa invasão do gênero no festival”, criticou um seguidor, ao que outro completou: “Adoro o Luan, mas assim... foi pra isso que prolongaram a data das vendas? Todo mundo esperando o AUGE do pop ou rock nos próximos anúncios”.

Uma terceira revelou ter se identificado com o sentimento dos fãs do rock e do metal: “Agora eu entendo quando o povo que só gosta de rock reclama que tem outros estilos musicais no Rock in Rio”.