‘Personal trainer, não!’ Após separação de Belo e Gracyanne, Wesley Safadão quer proibir mulher de malhar com suporte profissional

O caso da separação do cantor Belo e Gracyanne após a descoberta da traição da esposa com o personal trainer continua repercutindo nas redes sociais e alguns famosos disseram que estão pensando seriamente em proibir suas esposas de malhar com profissionais nas academias.

Wesley Safadão usou suas redes sociais dizendo que depois de ouvir o relato de Belo resolveu proibir sua esposa, Thyabe Dantas, de usar os serviços de um personal trainer. “Cuidado, viu”, disse. A declaração teve um caráter de brincadeira, mas o personal não deixou barato. “Não é a profissão, é o caráter do ser humano. Então, quer dizer que a mulher não pode ter ginecologista homem? E aí?”, questionou.

Safadão entra na brincadeira. “Tá se defendendo? Porque tu é personal da minha esposa. Aí… Se eu tirar tudo aqui, ó [dinheiro]!”, ameaça. Depois, Wesley Safadão desfaz o climão e elogia o personal de sua mulher, a quem conhece há mais de 20 anos. “A gente estudou junto, é um rapaz íntegro, decente, casado, a esposa dele trabalha com a gente, somos amigos, é isso? Será que é o suficiente? Padrinho de casamento… Aí, o ataque é maior, viu? Cuidado! Vamos cortar esses assuntos”, disse.

BELO E GRACYANNE

Belo participou neste domingo do programa ‘Domingão do Huck”, onde falou de sua separação com Gracyanne Barbosa, com quem manteve um relacionamento de mais de 10 anos,e disse ao apresentador Luciano Huck que não descarta uma reconciliação.

“Mas já venho num processo desde o fim do ano passado. Mas onde existe amor, existe esperança. É importante dizer isso, estamos falando de uma história de 14 anos”, disse.