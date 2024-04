O executivo de Os Simpsons explica por que decidiram matar um dos melhores amigos de Homer

Após 35 anos no ar, Os Simpsons continuam provocando reações em cadeia, que se tornam virais nas redes sociais, por eventos em seus novos episódios. E embora a popularidade da série tenha diminuído, um recente acontecimento chocou as velhas e as novas gerações: a morte de Larry Dalrymple.

Este personagem, cuja voz não era muito ouvida na série, faz parte da família mais famosa dos Estados Unidos desde o início. Larry Dalrymple era um dos frequentadores assíduos do bar de Moe, e portanto, um dos amigos de Homer.

A cena, que rapidamente se tornou viral nas redes sociais desde meados desta semana, mostra Moe expulsando os bêbados de seu bar com um utensílio de limpeza. Todos saem correndo, mas Larry permanece imóvel, e quando o tocam algumas vezes, ele deixa cair a cabeça no balcão do bar de Springfield.

Um dos produtores executivos da série, chamado Tim Long, pediu desculpas aos fãs de Os Simpsons por terem apresentado um episódio tão triste, pois logo depois houve um funeral que contou com a presença de Homer, Lenny, Carl e o próprio Moe.

Mas, ao mesmo tempo, ele explica que o objetivo desta eventualidade foi uma espécie de pesquisa para saber como estão as reações dos seguidores, após 35 anos de Os Simpsons.

Ver esse tipo de reações, de vídeos que rapidamente se tornaram virais nas redes sociais e os sites da internet se encheram de notas a respeito, foi um indicativo para os executivos perceberem que muitas pessoas ainda gostam de cada personagem, por mais insignificante que seja, como é o caso de Larry.

“Mostra o quanto a série é querida. É reconfortante saber que os fãs se preocupam com os habitantes de Springfield, não importa quem seja”, disse Tim, de acordo com Infobae.