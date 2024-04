Netflix anuncia a segunda temporada de uma das séries mais populares, que mistura romance e comédia

Esta tem sido uma temporada de grandes anúncios para as plataformas de streaming, incluindo a Netflix que traz muitas surpresas para seus usuários.

A emoção está no auge agora que a plataforma revelou a aguardada chegada da segunda temporada de uma de suas séries mais aclamadas, derivada de ‘Para Todos os Garotos’ (‘A todos os garotos de quem gostei’). Estamos falando de ‘Com carinho, Kitty’ (XO, Kitty), que já promete estar repleta de uma boa dose de romance, diversão e drama para cativar a todos.

Com carinho, Kitty A segunda temporada já está em produção (Netflix)

Na temporada 1, mergulhamos na vida de Kitty Song Covey, interpretada por Anna Cathcart, uma adolescente casamenteira que acreditava saber tudo sobre o amor. No entanto, ao se mudar para o outro lado do mundo para se encontrar com seu namorado de longa distância, ela se depara com a dura realidade de que os relacionamentos são muito mais complicados quando o próprio coração está em jogo.

Esta primeira parte deixou os espectadores com várias pontas soltas e um suspense considerável, então é compreensível se perguntar o que o futuro de Kitty reserva nesta segunda temporada. Aqui apresentamos tudo o que sabemos até o momento sobre o que acontecerá, incluindo a data de lançamento, o elenco, os detalhes da trama e mais.

O que esperar de ‘Com arinho, Kitty’, temporada 2?

Com esta nova temporada, os fãs podem esperar mais reviravoltas emocionantes, revelações surpreendentes e, claro, o encanto característico de Kitty enquanto navega pelas complexidades do amor, da amizade e do crescimento pessoal no vibrante cenário de Seul.

No recente anúncio da Netflix de que a segunda temporada já está em produção, vemos Sang Heon Lee (interpretando Min Ho) e Anna Cathcart (como Kitty) lendo seus roteiros juntos. Depois, vemos Lee saindo do enquadramento para se encontrar com seus colegas de elenco, incluindo Yuri (interpretado por ele mesmo) e Anthony Keyvan no set em Seul, todos vestidos com o uniforme do K.I.S.S. Pouco depois, todo o elenco se junta à cena, com uma voz emocionada proclamando: “Chamada de elenco! Estamos de volta! A segunda temporada de ‘Com carinho, Kitty’ já está em produção!”.

Entre as emocionantes adições ao elenco, destacam-se nomes como Audrey Huynh, conhecida por seus papéis em ‘ANZBBGRL’ e ‘Wyrm’, que se junta como novo membro regular da série. Além disso, Sasha Bhasin, reconhecida por seu trabalho em ‘Brave the Dark’, e Joshua Lee, vindo de ‘Gangnam Project’, também farão parte desta comédia dramática inspirada na popular trilogia cinematográfica e no best-seller de Jenny Han.

A última vez que vimos a Kitty, ela tinha sido expulsa da escola K.I.S.S. e estava a caminho dos Estados Unidos com um companheiro de avião muito especial: Min Ho, interpretado por Sang Heon Lee. Até este ponto, várias coisas aconteceram, como o fim do relacionamento entre Dae e Kitty, e Min Ho confessou seus sentimentos por ela em um momento emocionante a bordo do avião. Então, certamente esta segunda temporada começará com muita intensidade.