‘Mufasa: O Rei Leão’ ganhou um trailer e um pôster oficial, nesta segunda-feira (29), com a promessa de trazer a jornada do rei das Terras do Reino. A nova aposta da Disney, explorando o universo da animação clássica em suas camadas, trouxe consigo uma equipe de peso nos bastidores.

Além da direção do vencedor do Oscar Barry Jenkins, a equipe musical é composta por grandes nomes da indústria.

“Elton John, Tim Rice, Hans Zimmer, Lebo M, Mark Mancina, Beyoncé, Labrinth, Ilya Salmanzadeh, Beau Black, Ford Riley, a incrível equipe musical de A Guarda do Leão e tantos colaboradores musicais ao longo dos anos. O Rei Leão tem um legado musical incrível com músicas de alguns dos maiores compositores do mundo, e eu estou honrado e orgulhoso em fazer parte disto”, disse Lin-Manuel Miranda, responsável pelas cansões do longa.

“Tem sido uma grande alegria trabalhar ao lado de Barry Jenkins para dar vida à história de Mufasa, e nós não vemos a hora do público assistir este filme nos cinemas”, completou.

Confira a sinopse e trailer

‘Mufasa: O Rei Leão’ ganha trailer oficial; assista (Reprodução/Disney)

“Mufasa: O Rei Leão conta com a ajuda de Rafiki para contar a lenda de Mufasa à jovem filhote de leão Kiara, filha de Simba e Nala, com Timão e Pumba emprestando seus característicos talentos cômicos. Narrado através de flashbacks, a história apresenta Mufasa como um filhote órfão, perdido e sozinho até que ele conhece um simpático leão chamado Taka – o herdeiro de uma linhagem real. O encontro ao acaso dá início a uma grande jornada de um grupo extraordinário de deslocados em busca de seu destino. Seus laços serão testados enquanto eles trabalham juntos para escapar de um inimigo ameaçador e mortal.”

Assista ao trailer:

Elenco

Dos antigos e novos membros dos bastidores vocais, estão: