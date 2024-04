Madonna e Salma Hayek, amigas e rivais? A mexicana ganhou o papel de Frida Kahlo no cinema

Veja esta incrível história! A atriz mexicana Salma Hayek é tendência no México após sua espetacular aparição no último concerto de Madonna no país. Os internautas celebram e reconhecem o grande momento que ambas as estrelas mundiais proporcionaram ao público na noite de sexta-feira, 26 de abril, quando gritaram no microfone: “Viva México Cabr*nes”.

Mas há um projeto que a rainha do pop ansiava e que não conseguiu tirar da atriz nascida em Coatzacoalcos, Veracruz. Estamos falando do filme “Frida”, dirigido por Julie Taymor em 2002, que fez com que Salma se tornasse a primeira atriz mexicana a ser indicada ao Oscar.

Foi assim que a fotógrafa Cristina Kahlo revelou em uma entrevista para o jornal El Universal, onde falou sobre a devoção de Madonna por Frida. As declarações da sobrinha-neta da pintora mexicana, falecida em 1954, coincidem com relatos jornalísticos do final de 1998 que indicavam uma forte disputa entre as duas celebridades e que, finalmente, a mexicana conseguiu assumir o projeto comprometendo-se a fazer parte da produção.

Felizmente, essa fricção no passado não gerou nenhum tipo de rivalidade entre as estrelas, como pôde ser visto nos vídeos que circulam de seu encontro mais recente no México.

Almas Gêmeas

Durante um de seus concertos no país, a garota material expressou o significado que Frida Kahlo tem em sua vida. Além de colecionar obras da esposa de Diego Rivera, Madonna encontra semelhanças entre a arte de Frida e sua música, a quem chamou de sua musa eterna.

Madonna conta em seu show no México como conheceu a obra de Frida Kahlo e por que a considera sua musa.



“Frida é minha alma gêmea. É minha musa eterna. Ela é minha mãe. Ela é meu animal espiritual. Ela é tudo para mim”. pic.twitter.com/iJann18OJi — Dulce María Ramos (Penélope) (@DulceMRamosR) 22 de abril de 2024

Visita hermética

Antes de começar a série de concertos que realizou na Cidade do México, a estrela também aproveitou sua visita ao nosso país para visitar o Museu de Frida Kahlo e foi divulgado que apenas 14 pessoas estavam no local enquanto Madonna fazia a visita. De acordo com um jornal de circulação nacional, ninguém pôde tirar fotos do momento, pois a única pessoa capturando o momento era a própria Madonna, que se diz ter usado um dos batons de Frida que estavam no local.