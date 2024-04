Kate Middleton reaparece depois de anunciar que tem câncer e sua aparência surpreende

A agitação causada meses atrás pela saúde de Kate Middleton se transformou em um tsunami total. A princesa de Gales queria manter em total segredo o motivo real por trás de sua muito comentada cirurgia abdominal. No entanto, foi obrigada a reconhecer que estava travando uma grande batalha contra o câncer. Ela não nomeou a doença, mas aproveitou a oportunidade para falar diretamente com todos e pedir respeito por aqueles que precisam enfrentar essa situação difícil junto com suas famílias.

Kate Middleton reaparece em público pela primeira vez após seu anúncio de câncer

Atualmente, Kate Middleton está afastada de suas obrigações reais e está totalmente focada em sua recuperação, mas parece que já começou a sair de seu refúgio em sua vida privada, pois há testemunhas que já a viram retomando sua rotina, como visitando uma de suas lojas favoritas.

Kate Middleton A Princesa de Gales continua a dar o que falar (WPA Pool/Getty Images)

Aos 42 anos, a princesa de Gales tem levado muito a sério a sua saúde e não está disposta a correr riscos. É por isso que tem cuidado de todos os detalhes, seguindo rigorosamente as recomendações dos seus médicos. Assim o fazia, a partir de sua residência, Adelaide Cottage, da qual não saía há semanas.

Desde o vídeo em que revelava seu terrível sofrimento, ela não tem sido vista, pelo menos não de forma normal, porque seus vizinhos tiveram a oportunidade de cruzar com ela quando fez visitas rápidas à loja agrícola de sua confiança. Lá, ela mostrou sua melhor versão e aqueles que tiveram o prazer de vê-la garantem que ela estava "feliz, relaxada e saudável". Três palavras de grande importância para todos quando justamente surgia uma incerteza sobre como ela tem evoluído recentemente.

“Depois de todos os rumores que circularam, fiquei atônito ao vê-los lá. Kate estava fazendo compras com Guilherme e parecia feliz e bem. As crianças não estavam com eles, mas é um bom sinal de que ela estava saudável o suficiente para ir às compras”, revelou uma fonte consultada pelo The Sun.