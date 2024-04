Gusttavo Lima interrompe show ao ver homem agredindo mulher e recebe aplausos

Ao longo do show de Gusttavo Lima pela manhã do último domingo (28), em Ribeirão Preto (SP), o cantor presenciou um homem agredindo uma mulher na plateia e inferiu imediatamente. A atração do artista no evento Ribeirão Rodeo Musics, foi interrompida por ele mesmo como as imagens de um vídeo registrado revelam.

As imagens feitas no local revelam o momento em que o responsável pela agressão recebe um alerta do artista. Tudo aconteceu enquanto o cantor se apresentava com a música “Estrada da Vida”, conhecida no sertanejo pela icônica dupla Milionário & José Rico. Ao notar uma confusão em sua plateia, Gusttavo Lima se direcionou até o final da passarela e interrompeu a canção.

“Atenção, segurança. É a primeira vez que eu vejo um homem levantar a mão para uma mulher. Aí é sacanagem, aí não”, disse o cantor no evento.

“É covarde, não pode fazer isso não. Quando vem a desordem, a ordem tem que voltar”, continuou o cantor, se aproximando do público onde a confusão estava concentrada.

Apesar da tentativa de se justificar, o homem continuou sendo repreendido por Gusttavo Lima, que não deu espaço para explicações. Após a equipe do evento ter identificado o homem, o cantor foi aplaudido e deu seguimento ao show.

