Bagagem de Madonna para show no Brasil precisou de 3 aviões para ser transportada

Madonna fará show no Brasil no próximo final de semana.

Dois dos três aviões que trazem a bagagem de Madonna para o show no Rio de Janeiro já chegaram ao solo brasileiro. Os itens, que serão transportados por mais de 30 caminhões, tem como destino a região de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde a cantora deverá realizar o último show da turnê Celebration Tour. A apresentação está programada para acontecer no próximo sábado, dia 4 de maio.

Conforme publicado pelo G1, a bagagem de Madonna conta com equipamentos para a montagem de três academias no famoso hotel Copacabana Palace, que fica em frente ao local onde será montado o palco da apresentação.

Além dos equipamentos para a montagem das academias, a bagagem conta com 45 baús de roupas repletos de itens diversos, incluindo 40 luvas de boxe que devem ser utilizadas pelos bailarinos da Rainha do Pop durante uma das coreografias apresentadas no show.

Ao todo, 200 pessoas compõe a equipe de Madonna e devem ocupar 90 quartos do hotel em que a cantora ficará hospedada.

Estrutura impressionante

Diferente dos demais shows da Celebration Tour, o palco projetado para a apresentação de Madonna em Copacabana tem o dobro do tamanho e da estrutura que vem sendo apresentada ao longo da turnê. Ao todo, são 24 metros de frente e 821 metros quadrados de área.

Além do palco principal, também serão montadas três passarelas e um elevador que devem ser utilizados pela cantora e pelos bailarinos ao longo da apresentação, que tem duração prevista de 2 horas e será a única de Madonna na América do Sul. Em termos de som, torres de som também serão montadas na parte de trás do palco, fazendo com que as pessoas que optarem por ficar atrás da estrutura também consigam ouvir o show com a melhor qualidade possível.

Vale lembrar que a diva já se apresentou antes no Brasil, sendo está a quarta vez em que vem ao país. Sua última apresentação foi realizada há 12 anos, com a turnê ‘MDNA’.