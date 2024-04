Acabou o amor? Gracyanne Barbosa se decepciona com postura de Belo ao falar sobre separação

As possibilidades de reconciliação entre Belo e Gracyanne Barbosa parecem estar cada vez menores. Após a participação do cantor no Domingão com Huck, Gracyanne se pronunciou e revelou que, embora tenha se emocionado com o momento, achou que o ego do cantor evitou que ele se posicionasse de forma adequado sobre o fim do casamento entre os dois.

Conforme publicado pela Quem, a influenciadora teria feito o comentário em conversa com o colunista Lucas Pasin, que divulgou a fala:

“Achei lindo, fiquei feliz, emocionada e esperançosa. Embora eu acredite, de verdade, que onde há amor, há esperança, não tenho certeza se o amor suporta tanto. Onde o ego existe, o amor desiste. Afinal, Belo escolheu se calar quando poderia ter sido claro sobre não estarmos juntos”.

Sobraram críticas

As críticas da musa também foram direcionadas ao apresentador Luciano Huck, amigo de anos do casal e que, segundo ela, tratou o assunto como brincadeira em alguns momentos. Em tom de desabafo, Gracyanne comentou:

“O resto do programa foi de uma indelicadeza absurda, uma falta de empatia. Difícil para mim ver um colega do casal simplesmente ignorar o fato de existir dor, de sermos reais. Ele preferiu brincar com isso. Eu realmente não esperava. Luciano é nosso amigo de anos. Ele não precisa disso por ibope. Faltou só comemorar”.

Os comentários foram feitos após ir ao ar no último domingo, dia 28 de abril, a participação de Belo no Domingão com Huck. Na ocasião, o cantor chegou a deixar em aberto a possibilidade de uma reconciliação e comentou sobre estar vivendo um momento conturbado devido ao término do relacionamento com a influenciadora.

“Onde existe amor, existe esperança. É importante dizer isso, estamos falando de uma história de 14 anos”, afirmou o pagodeiro em conversa com o apresentador.