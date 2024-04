A Netflix acabou de lançar uma série que foi rejeitada anteriormente pela Max: a crítica adorou

O fato de uma plataforma de streaming aprovar a produção de um projeto, mas depois acabar descartando por uma razão ou outra é o pão de cada dia no mundo do entretenimento.

Alguns, apesar de ser concluídos, nunca chegam a ver a luz; outros têm a sorte de serem recolhidos por outro serviço digital. Este é o caso de Garotos Detetives Mortos, a nova série da Netflix.

O drama de fantasia sobre os personagens criados por Neil Gaiman e Matt Wagner, adaptação live-action da história em quadrinhos homônima, chegou ao catálogo do gigante com grande sucesso em 25 de abril de 2024.

No entanto, a produção de oito episódios desenvolvida por Steve Yockey não estava originalmente destinada a ser lançada na Netflix, mas sim na Max, conhecida como HBO Max até recentemente.

Cena de 'Garotos Detetives Mortos' | Netflix (Netflix © 2024)

Em abril de 2022, o streamer anunciou ter encomendado uma série para o projeto. "Estamos animados em expandir ainda mais o Universo DC com Steve, Jeremy (Carver) e a equipe de Berlanti com esta nova e emocionante reviravolta em uma série de detetives", afirmou na época Sarah Aubrey, diretora de conteúdo original da HBO Max, de acordo com The Hollywood Reporter (THR).

“Ficamos fascinados com o mundo dos Detetives Mortos que Steve e Jeremy apresentaram pela primeira vez em Doom Patrol e estamos ansiosos para seguir os detetives sobrenaturais nos mistérios arrepiantes que estão por vir”, afirmou. No entanto, tudo foi interrompido em 2023.

Por que Max não gostou da série?

A plataforma Warner Bros. Discovery desenvolveu o programa completo, mas o futuro da série na HBO Max teria sido afetado pela chegada de James Gunn e Peter Safran aos DC Studios.

De acordo com o THR em fevereiro de 2023, "os produtores da Warner Bros. Television cancelaram o drama depois que fontes disseram que a série não se encaixava no novo capítulo de conteúdo que os executivos da DC James Gunn e Peter Safran estão criando para a potência dos quadrinhos".

Por essa razão, embora Garotos Detetives Mortos estivesse totalmente pronta para ser lançada, o serviço de streaming acabou vendendo o projeto oficialmente para a Netflix no início daquele ano.

"A revista relatou que também contribui para a mudança do programa entre plataformas o fato de que a HBO Max não teria conseguido comercializar o programa até 2024, e os executivos do canal deram sua bênção aos produtores para levarem o programa para outro lugar."

Cena de 'Garotos Detetives Mortos' | Netflix (Netflix © 2024)

O que a crítica disse sobre?

A confiança que a Netflix depositou na série spin-off do universo de The Sandman valeu a pena. A produção tem recebido críticas muito positivas da crítica especializada.

Angie Han, da THR, afirmou que a série é “escura, clara; agridoce, às vezes. Mas nunca deixa de ser divertida, graças a um elenco atraente e peculiar e a um senso de humor descarado”.

Lucy Mangan, do The Guardian, deu três estrelas de cinco e afirmou que "esta divertida aventura paranormal fará você se sentir jovem novamente" e "é impossível não se entreter com essas aventuras".

Enquanto isso, Robert Lloyd do Los Angeles Times a chamou de “divertida, assustadora, colorida, estranhamente adorável, adoravelmente estranha”. David Opie da Empire deu quatro estrelas de cinco.

Cena de 'Garotos Detetives Mortos'| Netflix (Netflix © 2024)

“Eleve o universo Sandman para uma nova e emocionante direção que mistura uma narrativa clássica com um toque moderno que não é nada assustador”, concluiu.

Por outro lado, Saloni Gajjar do AV Club opinou que “seu início está saturado. Mas depois, felizmente se estabiliza com um ritmo delicioso e surpreendentemente doce”.

Finalmente, Clint Worthington do rogerebert.com disse que era "uma filha desajeitada, embora às vezes encantadora, de seus dois pais: inquietante e contemplativa como Sandman, mas cheia da mesma crueza e irreverência que tornou Doom Patrol tão cativante".

Cena de 'Garotos Detetives Mortos' | Netflix (Netflix © 2024)

Sobre o que é a série?

Os detetives mortos segue os passos de Edwin Payne e Charles Rowland, um par de adolescentes nascidos em décadas diferentes que se conheceram no além após suas mortes prematuras.

Desde então, ambos são melhores amigos e fantasmas que se dedicam a resolver mistérios através de sua própria agência de investigação de enigmas sobrenaturais: Detetives Mortos.

"A sua união é à prova de tudo, mesmo de bruxas malvadas, do inferno e da própria Morte", diz a sinopse oficial do projeto dos showrunners Steve Yockey e Beth Schwartz.

“Com a ajuda de uma psíquica chamada Crystal e sua amiga Niko, eles conseguem decifrar alguns dos casos paranormais mais complicados do mundo dos mortais”, conclui o texto publicado pela Netflix.