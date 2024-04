A curiosa razão pela qual só pode haver um Mickey Mouse nos parques da Disney

Un ator vestido como Mickey Mouse saúda os visitantes na entrada do Parque Temático Magic Kingdom em Walt Disney World Resort, em 18 de abril de 2022, no Lake Buena Vista, Floóida.

Os parques temáticos da Disney são o lugar onde muitas pessoas sonham em ir há gerações, independentemente da idade, devido à magnífica experiência que proporcionam.

Mas para poder capturar a magia e o encanto que caracterizam esses parques, há uma grande infraestrutura operacional e uma estratégia de negócios que foi cuidadosamente projetada para manter o sonho vivo.

Dessa forma, todos os parques da Disney conseguem contribuir muito mais do que os filmes que a empresa lança, cerca de 7,905 bilhões de dólares em lucros para os complexos recreativos e infraestrutura hoteleira.

Qual é a regra que impede que haja dois Mickey Mouse no mesmo lugar?

A Disney possui dois parques nos Estados Unidos, o primeiro aberto em 1955 chamado Disneyland e o segundo Disney World, localizado em Orlando, Flórida, e inaugurado em 1971.

Na China, Japão e França também existem parques temáticos da Disney e, em todos eles, a experiência é mágica graças à aparência de exclusividade que eles mantêm com seus personagens.

Esta experiência é baseada na ‘regra do um’, o que significa que as pessoas vestidas com os mesmos personagens da empresa têm proibido estar na mesma área.

Por isso, embora as pessoas possam encontrar o Mickey Mouse e outros personagens em várias partes do parque, provavelmente não se trata da mesma pessoa fantasiada, pois eles têm uma área designada para percorrer e assim não se cruzam com outros.

Estima-se que em cada parque temático da Disney, há 16 pessoas vestidas como o rato mais famoso do mundo ao mesmo tempo, embora essa informação nunca tenha sido confirmada pelos diretores do parque.