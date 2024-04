5 filmes na Netflix baseados em fatos reais: você não vai acreditar que essas histórias aconteceram

A vida real tem sido uma das maiores fontes de inspiração para o cinema desde o seu surgimento. Ao longo da história da sétima arte, inúmeros diretores e escritores levaram para a tela grande inúmeros filmes baseados ou inspirados em pessoas ou eventos reais.

ANÚNCIO

Graças a isso, o gênero cinematográfico é um dos mais abundantes e variados que existem. E é que há desde cativantes retratos de lendas, passando por produções centradas em personagens anônimos do passado até recriações de eventos devastadores.

Se você é um amante de projetos cuja origem está no mundo real ou simplesmente está com vontade de ver algum, o melhor lugar para procurar é a Netflix. A plataforma de streaming tem uma vasta biblioteca de filmes deste tipo, originais e licenciados.

Recomendados

Filmes baseados em fatos reais disponíveis na Netflix

A seguir, apresentamos cinco filmes inspirados em histórias reais que valem a pena e estão disponíveis no gigante do streaming. Todos são envolventes e contam histórias impactantes que vão te deixar pensando e pesquisando muito sobre os fatos por trás delas.

O enfermeiro da noite (2022)

Jessica Chastain e Eddie Redmayne estrelam este perturbador thriller, uma adaptação do livro The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness and Murder de Charles Graeber, que conta a história do serial killer Charles Cullen e da mulher que o ajudou a ser capturado.

Sinopse: Uma enfermeira sobrecarregada encontra refúgio em um colega generoso, até que uma morte inesperada levanta suspeitas sobre as intenções de seu novo anjo da guarda...

Meninas Perdidas (2020)

Amy Ryan, Gabriel Byrne e Thomasin McKenzie lideram este perturbador drama de Liz Garbus baseado em ‘Lost Girls: An Unsolved American Mystery’, um livro de Robert Kolker que explora os assassinatos de várias jovens trabalhadoras sexuais em Nova York.

Sinopse: Desesperada para encontrar sua filha desaparecida, uma mãe luta para descobrir a verdade e ajuda a revelar uma série de homicídios não resolvidos.

A grande entrevista (2024)

Gillian Anderson, Billie Piper e Rufus Sewell são as estrelas principais desta produção que mostra como Sam McAlister conseguiu que o príncipe Andrew desse aquela explosiva entrevista ao Newsnight sobre sua relação com Jeffrey Epstein em 2019.

Sinopse: Esta dramatização, inspirada em eventos reais, nos dá acesso privilegiado aos bastidores da infame entrevista das mulheres do Newsnight com o príncipe Andrew.

A sociedade da neve (2024)

J. A. Bayona dirigiu este filme indicado ao Oscar, uma adaptação do livro homônimo de Pablo Vierci, sobre o chamado tragédia ou milagre dos Andes. O longa-metragem narra a conhecida história do ponto de vista de Numa Turcatti, uma das vítimas do acidente aéreo de 1972.

Sinopse: Quando um avião cai no remoto coração dos Andes, os sobreviventes se unem e se tornam a maior esperança de voltar para casa.

Os 7 de Chicago (2020)

Aaron Sorkin escreveu e dirigiu este filme sobre um grupo de ativistas contra a guerra do Vietnã que foram acusados em 1969 de atravessar as fronteiras entre estados para promover um motim na Convenção Nacional Democrata do ano anterior.

Sinopse: O que deveria ter sido um protesto pacífico acabou se transformando em um confronto violento com a polícia. Como resultado, um dos julgamentos mais famosos da história foi iniciado.