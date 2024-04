Victoria Beckham revelou quem é sua musa: “Ela nunca erra em termos de moda”

Victoria Beckham, designer reconhecida e ex-membro das Spice Girls, expressou publicamente sua admiração por uma rainha, a quem considera sua “musa definitiva” em termos de moda.

Numa recente entrevista com a VOGUE, Beckham elogiou a elegância e o impecável senso de estilo de uma monarca espanhola, destacando como ela sempre acerta em suas escolhas de moda.

Inspiração da rainha Letizia

Segundo a designer, um dos momentos mais emocionantes para Victoria foi quando a rainha Letizia escolheu um dos seus vestidos para um evento público.

A designer ficou encantada ao ver a monarca espanhola usando o vestido Bella na cor verde. A ex-Spice Girl disse:

"É a minha musa definitiva. Fiquei muito emocionada quando vi que ela tinha usado o nosso vestido Bella em verde. Não a conheço pessoalmente, mas a considero lindíssima e elegante. Ela nunca erra em termos de moda, então fiquei especialmente animada em vê-la vestindo aquele vestido."

Por outro lado, mencionou que, como designer de moda, sente uma grande emoção ao ver pessoas usando suas roupas, quer sejam rostos famosos ou não.

Na entrevista, ele mencionou:

"Não deixa de ser emocionante quando me deparo com alguém usando uma peça minha. Não precisa ser um rosto famoso. As pessoas hoje têm muitas opções e, se me escolhem, é uma grande honra pela qual sempre me sinto agradecida e muito emocionada"

Amor à Espanha

Embora tenha havido controvérsias no passado, a designer guarda boas lembranças dos quatro anos que viveu na Espanha. Ela disse isso também:

"Sempre amei a Espanha. Costumava ir de férias com os meus pais quando era pequena e tenho memórias incríveis da minha infância aqui"

Além disso, negou categoricamente os comentários negativos que foram atribuídos a ele sobre a Espanha.

“Disseram que eu falei que odiava a Espanha e que cheirava a alho. Eu nunca disse isso. Eles sabiam que eu não podia me mudar por causa da escola das crianças. Tudo o que eu fazia eles inventavam ou tiravam do contexto. Mas o problema nunca foi a Espanha”