O filme na Netflix que é uma verdadeira joia e vai te dar uma grande lição de vida

Trata-se do filme argentino 'O Professor Substituto’

Um dos países da América Latina onde a plataforma da Netflix está mais consolidada é a Argentina. E no catálogo há um filme feito neste país que aborda um drama humano e emocionante. Trata-se do filme ‘O Professor Substituto’.

Surge nas últimas semanas com ótimas críticas, com Juan Minujín no papel principal e dirigido por Diego Lerman. Chegou à Netflix em 2023 e tem a duração de 1 hora e 50 minutos.

A história trata da vida de Lúcio, um professor do ensino médio que se encontra em uma situação desafiadora quando o professor titular de sua turma se aposenta repentinamente por motivos de saúde.

Lúcio, um professor comprometido, assume temporariamente a responsabilidade de liderar a turma. À medida que mergulha no mundo de seus alunos, ele enfrenta desafios além do ensino acadêmico, desde problemas pessoais até tensões no ambiente escolar.

Conquistar seus alunos é sua premissa

Na sua primeira aula, a primeira pergunta de Lucio é para que serve a literatura. Os alunos estão entediados; um deles boceja. Lucio acabou de assumir uma substituição em uma escola pública na zona sul de uma cidade argentina, na fronteira com a Capital. A disciplina é: literatura. Ele vem da UBA, frequenta os círculos literários de Buenos Aires, mas agora o cenário é diferente. Na sala dos professores, uma professora lhe diz: “Você leu o Facundo? Bem-vindo à barbárie”.

Lucio luta para conquistar a confiança de seus alunos e experimenta um crescimento pessoal significativo enquanto navega por essas dificuldades.

O filme explora temas como empatia, educação e superação pessoal, destacando o impacto que um professor pode ter na vida de seus alunos e vice-versa.

Prepare-se para um filme onde o drama e o desejo de avançar na vida farão com que você fique sentado no sofá sofrendo com cada personagem.