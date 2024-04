Princesa Diana e a melhor maneira de usar trajes de banho com elegância após os 40 anos

Não importa que tenham se passado 26 anos desde a morte da princesa Diana, ela ainda é uma grande referência de moda, até mesmo com seus trajes de banho. Ela sempre teve as chaves da elegância, glamour e modernidade, então podemos nos inspirar nela neste verão de 2024 se tivermos 40 anos ou mais.

Seja em seus passeios por Portofino com Mohamed Al Fayed, ou nas postagens divertidas com seus filhos perto do mar, a princesa de Gales conseguiu um visual atemporal que nunca sai de moda.

As chaves para vestir trajes de banho com elegância, de acordo com a princesa Diana

O conselho mais importante deixado pela mãe do príncipe William e Harry é usar maiôs imortalizados no estilo Lady Di, ou seja, aqueles de corpo inteiro que realçam as curvas sem mostrar muita pele. Ela costumava usá-los com frequência, pois são muito confortáveis e versáteis.

Se quisermos adicionar um toque de maior modernidade, estilo e irreverência, podemos copiá-la e usar nossos trajes de banho com estampas da temporada. O favorito da inglesa era a estampa de leopardo, que se tornou uma verdadeira sensação.

As cores vibrantes e as estampas são mais do que permitidas nesses dias sob o sol. Na verdade, ela nos mostrou que é amante de estampas florais em várias fotos de suas férias que ainda circulam.

Um detalhe que a princesa Diana também aplicava e que não custa nada imitar é combinar as cores de seus trajes de banho com as cangas. Desta forma, ela montava looks monocromáticos que estilizavam sua silhueta e a faziam parecer radiante onde quer que estivesse: dentro e fora da água.

Também não se esquecia de usar os acessórios corretos: brincos, óculos escuros, chapéus, bolsas XL, tudo é válido para completar o visual e não parecer tão simples.