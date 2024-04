Netflix: a incrível série turca de 8 episódios aclamada mundialmente que vai te prender

As séries e filmes turcos estão ganhando destaque na plataforma da Netflix com tanto sucesso quanto os coreanos, porque os espectadores estão encantados com a profundidade das histórias, e assim chegou em 20 de janeiro a série ‘A Lenda de Sahmaran’.

Esta produção composta por 8 capítulos consegue reunir tons de fantasia, romance e terror. É baseada em uma lenda sobre o mito persa da Rainha das serpentes e seu amante humano, que pode ser encontrada no livro ‘As Mil e Uma Noites’.

De acordo com a crítica, “Şahsu deixa toda a sua vida em Istambul e viaja para Adana como professora, determinada a confrontar Davut (Mustafa Ugurlu), seu avô, que abandonou sua mãe anos atrás, cumprindo assim a promessa que fez a sua mãe em seu leito de morte. A jovem irá até a casa do idoso exigindo explicações sobre sua repentina desaparição”.

O amor e a sabedoria em um mito

No caminho, a garota se depara com uma comunidade misteriosa e peculiar que afirma descender de Şahmaran. Os membros da raça, que acreditam no mito de Şahmaran - um dos grandes símbolos do amor e da sabedoria - esperam que com a chegada da jovem se cumpra uma antiga profecia.

Maran é o jovem metade homem metade serpente encarregado de fazer cumprir a lenda. Ele não acreditava nessa fábula até conhecer Şahsu e seu mundo virar de cabeça para baixo. Desde que seus caminhos se cruzem, nada mais será o mesmo.