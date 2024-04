Fã revela carta que recebeu de Shakira em 1996. Será que era para ele que ela escrevia no famoso meme?

As redes sociais se tornaram uma espécie de janela pela qual mais de um usuário pode criar uma história viral diante de todos em questão de segundos e quando a comunidade digital tem um ponto de analogia sobre um tema, muito mais.

ANÚNCIO

Recentemente, foi o caso de Alejandro Z. Bolívar, um advogado de Popayán que revelou um dos maiores tesouros que guarda há pouco mais de 28 anos, que não é outra coisa senão a resposta que recebeu de Shakira por uma carta que ele enviou a ela.

Ontem, @shakira lançou sua turnê #LasMujeresYaNoLloranWorldTour e eu completei meus 37 anos. Finalmente, vou poder ir a um show da Shakira. Em 5 de dezembro, viajo de NY da Colômbia para vê-la. Desde 1996, guardo sua carta e morro de vontade de te ver @shakira", foi o que o jovem escreveu na rede social X, antes do Twitter.

Recomendados

Na carta, a cantora expressa seu agradecimento e admiração, especialmente em um momento em que sua carreira estava começando a atingir o auge e já tinha em seu currículo discos como ‘Magia’, ‘Peligro’ e apenas um ano após o lançamento de seu inesquecível trabalho ‘Pies Descalzos’.

"Olá Alejandro. Recentemente fiquei muito feliz em receber sua carta e agradeço sinceramente suas palavras de admiração, o que considero especialmente estimulante para continuar trabalhando com entusiasmo. Fico feliz em saber que você é meu maior admirador. A pessoas como você, que me oferecem apoio sincero e carinho, devo minha verdadeira amizade e gratidão. Com esta carta, envio um cartão postal autografado para você, guarde-o. Com carinho, Shakira", lê-se na carta.

Ayer @shakira lanzó su gira #LasMujeresYaNoLloranWorldTour y yo cumplí mis 37 años. Por fin, voy a poder ir a un concierto de Shakira. El 5 de diciembre viajo a NY desde Colombia a verla. Desde 1996 conservo tu carta y muero por verte @shakira. pic.twitter.com/rSqphjFIiJ — Alejandro Z. Bolívar (@Alejo_zubo) April 18, 2024

Como era de esperar, a publicação do jovem rapidamente se tornou viral e foi preenchida com diversas reações dos seguidores mais fervorosos da cantora Shakira, que a marcaram na postagem para que ela possa se reencontrar com o jovem durante o que será a ‘Turnê Mundial Mulheres Não Choram’, que começa em novembro deste ano.