Seguirá os passos de Leonor? O papel relevante que a Sofia assumirá ao completar 17 anos

Na Casa Real Espanhola, tudo evolui vertiginosamente, pois a princesa Leonor está atraindo todos os holofotes por ser a herdeira do trono e, com seus jovens 18 anos, já está participando de eventos sozinha. Mas um passo atrás da Princesa das Astúrias está sua irmã, a infanta Sofia.

Sofía de Borbón, que não desempenha um papel relevante nas atividades da coroa espanhola, completará 17 anos em 29 de abril e está se aproximando o momento de assumir uma agenda mais independente de seus pais e de sua irmã, a Princesa Leonor, que é a protagonista em muitos eventos por ser a herdeira do trono da Espanha.

Um prêmio chamado Infanta Sofia será sua estreia

Recentemente, a Casa Real da Espanha anunciou que a infanta Sofia será protagonista de um evento muito importante.

Trata-se de um novo concurso de fotografia lançado pela instituição Patrimônio Nacional, cuja entrega dos prêmios ocorrerá após 30 de setembro deste ano, data limite para apresentar um projeto à convocatória.

Segundo a revista Vanidades, o prêmio foi batizado em homenagem à mesma jovem: “Objetivo Patrimônio. Concurso de Fotografia Infanta Sofía”, é o título do concurso.

A instituição de um prêmio em homenagem a Sofia de Bourbon reflete a preocupação dos monarcas da Espanha em garantir que sua filha mais nova não se sinta relegada diante da figura de sua irmã, que ostenta o título de “Princesa de Astúrias” e preside prêmios há vários meses.

Na Espanha, tudo evolui e se adapta ao mundo que temos hoje, e uma das coisas que vai acontecer é que o papel de Sofia será muito mais relevante e com obrigações com a Casa Real, para evitar o que aconteceu com as irmãs do rei Felipe VI, as infantas Elena e Cristina, que estiveram relegadas dentro da monarquia.