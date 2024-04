Salma Hayek surpreende com um TBT de fotos inéditas de seu casamento com François-Henri Pinault há 15 anos

Salma Hayek está envelhecendo, mas parece que os anos não passam por ela. Recentemente, a atriz mexicana compartilhou imagens inéditas de seu casamento com o empresário francês, François-Henri Pinault, em 2009.

Não estava a celebrar nada, uma vez que o aniversário de 15 anos foi a 14 de fevereiro deste ano. Apenas Salma abriu o baú das recordações e encontrou estas três imagens que publicou na sua conta do Instagram.

O mais surpreendente do caso é que ao ver a aparência da atriz mexicana, hoje com 57 anos, mas naquela época com 43, não parecia haver diferença alguma. Salma parece intacta.

"Não há palavras para explicar a bênção de encontrar sua alma gêmea. Para todos que a encontraram, nunca a tomem como garantida. Para todos que ainda não a encontraram, nunca desistam. #tbt para um dos melhores dias da minha vida", escreveu Salma Hayek ao lado das três imagens.

Em uma delas ela aparece em um de seus vestidos brancos. A outra é dos vestidos solteiros e a terceira é do casal na igreja, enquanto eles dizem sim.

Fotos inéditas do casamento de Salma Hayek

Sempre que pode, Salma Hayek faz questão de fazer saber ao seu marido o que sente por ele. "Depois de 18 anos juntos e 15 anos de casamento, você continua fazendo com que amar você seja fácil, divertido, profundo e fresco como uma brisa suave. Feliz aniversário meu amor", escreveu ela em 14 de fevereiro passado.