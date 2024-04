Sairá da Red Bull? Adrian Newey está perto de ir para a Ferrari

O mercado dentro da Fórmula 1 não para e tudo indica que Adrian Newey sairá da equipe Red Bull para ir para a Ferrari, de acordo com a publicação alemã Auto Motor und Sport (AMuS).

Não são apenas os pilotos que buscam correr pela melhor equipe; também os chefes, consultores e engenheiros são fundamentais dentro das equipes e o britânico Adrian Newey é desejado por todos no Grande Circo. Pois o engenheiro, designer e mente mestra da Red Bull, parece que sairá no final do ano.

O contrato de Newey termina no final de 2025, no entanto, há rumores circulando há algum tempo de que ele gostaria de sair da Red Bull. De acordo com fontes internas da equipe, o engenheiro não está satisfeito com o ambiente dentro da equipe.

Tudo indica que o compromisso será dissolvido antes do planejado. O jornalista alemão especializado em F1 do meio AMuS, Toni Grüner, relatou nesta quinta-feira que o engenheiro deixará a equipe muito em breve:

"Adrian Newey deixará a Red Bull de acordo com nossas fontes. Esperamos que ele anuncie sua decisão em breve. Mais sobre a data de saída e quem poderia obter seus serviços no futuro em nossa história da AMuS."

No início do ano, havia rumores de que a Red Bull queria ter Newey para desenvolver o projeto do hipercarro RB7, o que causaria seu descontentamento com a equipe, pois ele exigiu continuar ligado à F1. No entanto, a Ferrari estaria disposta a lhe dar essa garantia.

O futuro brilha para a Ferrari

A chegada do designer da equipe austríaca a Maranello seria uma oferta aberta para a temporada de 2026. Nesse ano, o regulamento da categoria máxima mudará e é uma oportunidade para que Adrian Newey comece a desenvolver o carro, embora as especificações ainda não tenham sido reveladas.

O chefe da Ferrari, Frédéric Vasseur, tem trazido melhorias dentro da escuderia italiana desde a sua chegada em 2023. Parte disso para a próxima temporada é a contratação do heptacampeão Lewis Hamilton, que será colega de equipe de Charles Leclerc. E com a possível chegada de Newey à equipe, espera-se que a Ferrari volte a dominar a categoria.

A equipe que está sendo montada por Vasseur lembra os torcedores do Ferrari do início do século. O piloto número um era Michael Schumacher, junto com o chefe de equipe Jean Todt e o diretor técnico Ross Brawn.

Entre os anos de 2000 e 2004, os de Maranello conquistaram o título quatro temporadas consecutivas. O desejo da equipe mais vitoriosa da história da F1 é voltar a dominar com Vasseur, Hamilton, Leclerc e a chegada de Newey.