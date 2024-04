Piqué e Clara Chía estariam levando seu relacionamento para o próximo nível

Clara Chía completou 25 anos no dia 19 de abril passado

Quando a crise de separação entre Shakira e Gerard Piqué estava em pleno andamento, o nome de Clara Chía Martí foi como ‘o tempero que a história precisava’ para estar em seus capítulos mais intensos. O nome da jovem trabalhadora da Kosmos ocupou as manchetes dos jornais, revistas e portais de todo o mundo.

A pressão midiática sofrida pela relações públicas por parte dos fãs de Shakira e dos críticos de Piqué, levou-a a se refugiar com sua família por um tempo, chegando até a especular que ela estava passando por uma depressão.

Clara Chía não deu declarações, lidou com a situação com muita calma e permaneceu em total silêncio diante das provocações dos paparazzi, até mesmo ignorando as câmeras, buscando virar a página e assim retomar sua rotina.

O casal está se mudando?

De acordo com a revista Semana, em 2024, a atenção da mídia não estava mais focada em Clara Chía, normalizando seu relacionamento com Gerard Piqué.

A catalã realiza sua rotina de trabalho e suas atividades com certa normalidade porque já ficou em segundo plano para os paparazzi que a seguiam constantemente.

Mas nos últimos dias, ele está novamente sob os holofotes da imprensa, devido a uma data especial que chegou em sua vida. A namorada do ex-jogador de futebol comemorou seu 25º aniversário em 19 de abril passado, com uma celebração privada e reservada com seus conhecidos.

Europa Press e El Nacional de Catalunya, que estão seguindo os passos do casal, afirmam que desta vez Clara Chía comemorou seu aniversário acompanhando Piqué em um compromisso da Kings League em Madrid, passando o dia juntos em uma série de eventos e atividades.

Este ano, a jovem decidiu não fazer alarde com essa data tão importante para ela para manter a mídia o mais distante possível, mas veículos como La Vanguardia se encarregaram de revelar informações sobre o casal, expondo uma decisão radical que eles tomariam.

Tudo indica que a jovem não deu muita importância ao seu aniversário, já que estava se preparando para um novo passo em seu relacionamento, a mudança para a nova casa que o casal adquiriu nos arredores da cidade de Barcelona.

Não se sabe se a decisão é definitiva, pois nos últimos dias tem sido visto o casal saindo do apartamento para onde Piqué se mudou quando se separou de Shakira. Isso aconteceu esta semana, quando a imprensa os abordou para saber a opinião do ex-jogador de futebol sobre o bloqueio das contas da empresa Kosmos.

No entanto, o casal mantém-se discreto e ignoram completamente os jornalistas que fazem perguntas sobre Shakira.