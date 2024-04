O protagonista de ‘A Sociedade da Neve’ vai se manter longe dos holofotes: qual é o motivo?

Enzo Vogrincic, reconhecido por sua destacada atuação no filme “A Sociedade da Neve”, decidiu se afastar da fama e dos holofotes devido às mudanças drásticas que experimentou em sua vida desde que se tornou famoso.

Antes de aceitar o papel no filme, Vogrincic desfrutava de uma vida tranquila e sem restrições, mas sua participação nesta produção transformou sua existência de forma abrupta.

O ator confessou: "Começo a sentir falta da minha vida anterior, saía para algum lugar e podia correr a qualquer hora, caminhar tranquilamente, e agora tenho que saber calcular, levar tempo para sair na rua e conversar."

E concluiu: "Então eu planejo a saída (para ter tempo e tirar as fotos que pedem ou conviver com aqueles que o reconhecem), mas no final o medo sempre é menor do que eu sempre imagino em minha cabeça, porque são apenas pessoas que vêm lhe dar carinho, vêm lhe cumprimentar".

Impacto do filme

Enzo também valorizou o reconhecimento que recebeu por sua interpretação em “A Sociedade da Neve” e reconheceu:

"A fama é um conceito estranho, o reconhecimento das pessoas que me deram este filme é agradável, a fama está ligada a outras coisas, não sinto estar contra, no caso do que o filme causou, é muito agradável"

E continuou:

"Este filme mudou completamente a minha vida; artisticamente, vivi uma experiência de um personagem tão profundo, onde também está envolvido o esforço físico. Isso muda o jogo da apresentação para outro nível, pois não está apenas atuando no set, mas também se torna seu, pois é o seu corpo que está em jogo. Isso te leva a outra dimensão, especialmente porque você está dando vida a uma pessoa real que faleceu."

“Conhecer a família, a casa, saber que um dia eles vão ver o filme, são todas essas coisas que entram em jogo e começam a ter uma responsabilidade maior. Às vezes a atuação é um jogo, às vezes apenas isso e às vezes o jogo se torna uma responsabilidade como neste filme”, concluiu.