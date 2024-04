Netflix: o emocionante filme baseado em uma história real que vai deixar uma grande lição

Matt Damon é o protagonista do filme 'Stillwater - Em Busca da Verdade'

O ator Matt Damon marca presença no mundo da Netflix com um filme edificante. Trata-se de Stillwater - Em Busca da Verdade um filme baseado em fatos reais. Foi lançado em 17 de janeiro e se tornou um dos títulos mais vistos da plataforma, aparecendo no Top 10 da Netflix.

O filme é dirigido por Tom McCarthy e conta a história de um trabalhador desempregado de uma plataforma petrolífera em Oklahoma que é obrigado a viajar para a França na tentativa de limpar o nome de sua filha condenada (Abigail Breslin), com a ajuda de uma mulher francesa (Camille Cottin).

De acordo com a sinopse da Netflix, a história gira em torno da situação de Bill Baker, navegando pela burocracia judicial francesa e pela cultura local para apoiar sua filha Allison, que foi condenada por um crime que ela afirma não ter cometido.

Ao longo do filme, a extensa investigação de Bill o levará a cometer ações das quais ele não se orgulhará totalmente, mas que o aproximarão aos poucos da verdade sobre o que aconteceu com sua filha e o crime pelo qual ela é acusada, conforme relatado pelo portal Infobae.

Críticas divididas

As críticas sobre a trama do filme dividem opiniões, sendo elogiado por um lado pela atuação dos atores principais, enquanto que, por outro lado, alguns questionaram certas decisões na história.

Os sites de avaliações Rotten Tomatoes e Metacritic mostram essas opiniões mistas com uma aprovação de 74% e uma pontuação média de 60 em 100, respectivamente.

De onde nasce a história

O longa-metragem é baseado no caso de Amanda Marie Knox, que foi condenada e posteriormente presa na Itália pelo assassinato de sua colega de quarto Meredith Kercher em 2007.

Kercher, de nacionalidade britânica, foi encontrada morta no apartamento que ambas compartilhavam em Perugia.

Knox, que tinha 20 anos na época, se autoincriminou durante um interrogatório polêmico, mas após intenso debate público e uma série de julgamentos, foi absolvida pela Suprema Corte de Cassação italiana em 2015.