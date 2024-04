Julio Cesar e Susana Werner reatam relacionamento no dia do aniversário de 22 anos de casamento

Julio Cesar e Susana Werner reatam relacionamento novamente no dia do aniversário de 22 anos de casamento

Susana Werner e Julio Cesar reataram o casamento mais uma vez. A informação foi confirmada pelo próprio casal nesta sexta-feira (26), em publicação nas redes sociais comemorando os 22 anos de casamento.

Após especulações sobre a volta do casal, a modelo e empresária publicou no Instagram um vídeo com diversas fotos ao lado do ex-goleiro e da família, composta pelos filhos Cauet, de 20 anos, e Giulia, de 17.

No texto confirmando que o casal reatou, Werner escreveu:

“23 anos juntos / 22 de casados. 26.04.2002. Jamais trocaria nossa união por milhões em minha conta com uma separação. Enquanto houver amor e respeito, ali permaneceremos”.

Relembre o relacionamento

Susana e Julio Cesar se separaram em maio de 2023, contudo, decidiram reatar pouco tempo depois.

“Fomos precipitados. Nosso coração doi demais e não estamos preparados para vivermos longe um do outro. Obrigada pelo carinho. Vocês contribuíram para nossa reflexão. Assim como vim anunciar algo muito triste, venho anunciar que estamos certos de que ainda existe muito amor entre nós e nossa família”, disse Susana na época.

Porém, em novembro do mesmo ano, o casal resolveu colocar um fim no casamento de vez. A mulher chegou a declarar que sofria ‘abuso patrimonial’ do ex-atleta e comparou seu caso com o de Ana Hickmann.

“Só fui aprender isso agora, quando aconteceu o negócio com a Ana Hickmann. Só fui entender que fazia parte disso há pouco tempo. Provavelmente ele foi instruído a ser assim, e tudo bem”, comentou ela em dezembro de 2023, após romper diversos contratos, inclusive com a TV Globo.

