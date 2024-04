Jon Bon Jovi: “Estou orgulhoso de quem e do que sou neste momento da minha vida”

Jon Bon Jovi apresenta seu documentário biográfico 'Thank you, Goodnight: The Bon Jovi Story'.

O documentário está dividido em quatro episódios que serão lançados nas plataformas de streaming semanalmente. O filme é dirigido por Gotham Chopra, o mesmo diretor que fez o documentário sobre Kobe Bryant. A história de Jon Bon Jovi estreia nos Estados Unidos pelo Hulu em 26 de abril e será lançada internacionalmente pelo Disney+ e Star+ na América Latina.

A série documental contará com todos os membros atuais e antigos da banda, a quem é atribuída a fusão dos gêneros rock, metal e pop. Em Pasadena, no Hotel Ritz Carlton, tivemos a oportunidade de conversar com a lenda do rock Jon Bon Jovi.

P: Há uma nova tendência nos documentários de contar de forma amigável a vida dos músicos, podemos esperar que este documentário fale sobre os dias mais sombrios do legado de Bon Jovi, como os contratempos com as drogas.

JON BON JOVI (JBJ): Estou animado por ter tido a oportunidade de trabalhar com Gotham Chopra neste filme. Na verdade, o documentário coincide com o 40º aniversário da banda. Eu queria documentar o que aconteceu no meu passado com uma visão do que é o futuro. Uma coisa com a qual concordamos desde o primeiro dia foi que isso não seria uma peça da VH1. De qualquer forma, não iríamos chutar e exigir: "Eu tenho a última palavra". Gotham foi o diretor. Este documentário precisava dizer a verdade e ter todos os defeitos que nos acompanham para poder dizer uma verdade real. Então, estou orgulhoso do filme. As coisas mais profundas, obscuras e loucas acontecem nos episódios três e quatro.

P: Veremos o seu processo como compositor?

JBJ: Certamente, essa tem sido a magia de 40 anos de carreira. Aos 20, quando consegui um contrato discográfico, não tinha muito sobre o que escrever e não me envolvia em polêmicas como Taylor fazia o tempo todo. Em meu caderno, escrevia sobre o mundo que me rodeava. Mas conforme cresci publicamente, a evolução aconteceu e para crescer com seu público, acredito que você tem que dizer sua verdade e não fingir ser algo que não é, é assim que você melhora. No pior dos casos, você viverá sua verdade publicamente.

P: É raro que um artista olhe para trás em sua vida e reconheça a verdade do que aconteceu. Foi a sua uma vida bem aproveitada?

JBJ: Estou orgulhoso de quem e do que sou neste momento da minha vida. Sinto muito, tive muito poucas manchetes. Tive a sorte de realizar um sonho e poder persegui-lo, e ainda estou perseguindo. Acredito que até agora tenha sido uma vida bem vivida, mas é um trabalho em andamento.

P: Alguma vez sonhou tão grande?

JBJ: Não. Nem nos meus sonhos mais loucos. Sou uma pessoa de família que ainda se emociona ao ver sua esposa acompanhando-o em eventos. Na semana passada, fui nomeado ‘Pessoa do Ano da MusiCare’, e eu era o garoto de 18 anos alucinado por ter Paul McCartney à minha esquerda e Bruce Springsteen à minha direita. Se eu pudesse dizer ao meu eu de 18 anos que isso iria acontecer comigo, eu nunca teria acreditado, não.

P: Quando se tem uma carreira tão prolífica quanto a sua, a mudança é inevitável. O negócio mudou. Qual é a sua atitude em relação à mudança?

JBJ: Não fiquei nervoso. Houve muitos marcos no caminho e tudo mudou. Devemos lembrar que nascemos em uma era sem computadores, celulares, redes sociais ou qualquer uma dessas coisas. Em nosso primeiro álbum, tínhamos fitas cassete, logo depois veio o CD e assim por diante até o streaming de hoje. Posso aguentar todos os golpes. Vi prédios virem e irem. Vi as mudanças de nome das gravadoras. A única coisa que não mudou é que estou na mesma gravadora há 40 anos. Estou animado com a ideia de que o próximo Bob Dylan possa existir graças ao streaming, à internet, pois têm outras formas além do rádio para se tornarem conhecidos. Aceitar os golpes é dar oportunidades a novos talentos que são verdadeiros artistas.

P: Como surgiu a ideia do documentário?

JBJ: Este filme viaja até a escuridão, sabendo que há luz após a noite. A ambiguidade do título também é o que nos aguarda no futuro, para mim e para minha banda, e isso está relacionado à saúde. Agora estou dando grandes passos, enfrentando uma situação inesperada como essa cirurgia nas cordas vocais, e embora esteja indo muito bem e tenha cantado em público recentemente, durante as filmagens do documentário não havia uma resposta definitiva para minha condição.

P: Houve alguém que te surpreendeu ao querer participar ou ao não querer participar?

JBJ: Não estamos procurando cabeças falantes neste filme. Concordamos que realmente se tratava de nós e, portanto, a história deveria ser contada por nós. As únicas duas entrevistas muito breves são Southside Johnny e Bruce Springsteen porque foram meus mentores e irmãos mais velhos e são dois ícones de Nova Jersey. Eles me conheceram quando eu era criança. Este documentário é a minha verdade, não há uma gravadora por trás. Não há imprensa. Não há ex-namoradas. Isso não é uma peça sofisticada. Não há nada disso.

Um dos pontos fortes da sua banda é que nunca foram realmente rebeldes...

JBJ: Existem verdades de outros garotos que estão no filme porque não pedi para que fossem eliminadas. Ser capaz de dizer a verdade sem medo de represálias ou egos feridos faz você apreciá-la mais. Gotham me deu alguns socos, e doeu; no entanto, superei isso porque Richie se sentar ou Alec, infelizmente, não ser entrevistado, foi muito difícil para todos nós porque sua morte foi dramática e foi a primeira vez que enfrentamos a mortalidade como banda. Um de nós se foi. Ele era um dos garotos.

R: Por que Gotham Chopra, o cineasta do documentário sobre Kobe Bryant, foi escolhido para o filme?

JBJ: Ele era minha primeira e única opção. Eu tinha visto 'Man in the Arena' e achei muito singular. Depois, quando o entrevistei, me senti confortável com ele.

P: A idade sempre cobra seu preço. É difícil para uma estrela do rock lutar contra essa realidade de uma perspectiva emocional?

JBJ: Sim. Não tem sido fácil. Porque a história paralela, e agora estou pronto para falar sobre ela, é esta cirurgia vocal. Orgulho-me de ter sido um verdadeiro vocalista. Cantei com Pavarotti. Sei cantar. Estudei o ofício por 40 anos. Não sou um estilista que apenas ladra e uiva. Sei cantar. Quando Deus estava me tirando minha capacidade, e não conseguia entender porquê, a única coisa que já coloquei no nariz foi o dedo, e não havia motivo para perder a voz, mas uma das minhas cordas vocais estava atrofiando. Supostamente, suas cordas vocais devem ser tão grossas quanto um polegar. Uma era tão grossa quanto o polegar e outra como um mindinho e já não cantava bem. Felizmente, encontrei o cirurgião que conseguiu realizar um implante inovador para reconstruir a corda e ainda estou no processo. Conto tudo isso no filme. Estou há 19 meses e meio em reabilitação. Há uma semana foi a primeira vez que acordei sem múltiplas vozes na minha cabeça. Fui eu. E esse foi o melhor sentimento. Sou um trabalho em progresso. Se conseguir a última peça deste quebra-cabeça, será um prazer voltar a trabalhar.

P: O que significa para você ser um verdadeiro artista? Às vezes, a música pode ser usada para outros fins, políticos ou pessoais.

JBJ: A música sempre afetou a cultura em geral. Se voltarmos para Woody Guthrie e Bob Dylan, com 'This Land Is Your Land' e 'Blowing in the Wind', onde estaria o mundo sem essas músicas ou a influência que as músicas sociais e políticas tiveram? Culturalmente, o que os Beatles fizeram para a cultura pop, até hoje, tem sido incomparável. Na nossa situação atual, os artistas têm a oportunidade de refletir o mundo ao seu redor, se assim desejarem. Às vezes, como tem sido o caso de muitos compositores, não apenas nós, são compostas músicas que ressoam através de fronteiras, idiomas, décadas e gerações de pessoas. Recebi uma carta extensa, escrita à mão e de duas páginas, do presidente da Ucrânia Volodímir Zelenski, na qual ele me contava o que 'It's My Life' significou para o povo ucraniano. Receber isso, vindo de quem veio e de onde ele estava naquele momento, me fez perceber o efeito que algumas das minhas músicas tiveram em outras culturas e isso foi uma lição de humildade. Mas isso também é o que me torna um fã e a razão pela qual eu escuto outros compositores o tempo todo.