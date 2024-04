Joel Embiid, estrela da NBA, revela que sofre de uma rara doença

Philadelphia 76ers vs New York Knicks - Game Two

Joel Embiid, estrela do Philadelphia 76ers e atual Jogador Mais Valioso da NBA, anunciou nesta quinta-feira, 25 de abril, que está sofrendo de uma doença rara, tudo isso depois das críticas que recebeu por seu jogo limitado durante os Playoffs de 2024 devido a uma aparente lesão no joelho.

ANÚNCIO

Os Sixers venceram o terceiro jogo da série de playoffs por 125-114 contra os New York Knicks e, após o jogo, durante a conferência de imprensa, foi quando falou sobre a doença que está a enfrentar. O jogador disse estar confiante de que não perderá tempo em campo, apesar de ter sentido algumas dores nos últimos dias.

Embiid revelou que está sofrendo de paralisia de Bell, confirmando os relatos de que ele havia passado por tratamentos para aliviar dores musculares e enxaquecas que o afetam desde que os Sixers enfrentaram o Miami Heat no Play-In.

Recomendados

"Eu acho que começou um ou dois dias antes do jogo de Miami, é muito irritante, tem sido difícil, mas não sou um desertor e estou aqui com a equipe", declarou o jogador camaronês, naturalizado americano, que participará de seus primeiros Jogos Olímpicos com o Dream Team dos Estados Unidos.

O que é a Paralisia de Bell?

De acordo com sites especializados, a Paralisia de Bell ou paralisia facial é uma condição que ocorre quando há uma lesão no nervo facial, que controla o movimento dos músculos do rosto e também afeta a sensibilidade auditiva e o sentido do paladar.

A Paralisia de Bell pode afetar pessoas de qualquer idade, embora seja menos comum em jovens com menos de 15 anos e em pessoas com mais de 60 anos. Os especialistas estimam que a prevalência da paralisia cerebral está entre 11 e 40 casos por cada 100.000 habitantes.

A doença se manifesta causando inflamação do nervo facial na área onde passa pelos ossos do crânio. Este nervo controla o movimento dos músculos faciais. A causa às vezes não é clara, mas um tipo de infecção pode estar relacionada, chamada herpes simplex ou herpes zóster. Outras doenças que também podem causar isso são o HIV/AIDS ou uma infecção no ouvido médio.