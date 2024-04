Gracyanne Barbosa faz agradecimento a seguidores e famosos após receber apoio

A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa decidiu compartilhar com seus seguidores como está se sentindo neste momento delicado de sua vida pessoal. Na tarde da última quarta-feira, dia 24 de abril, a musa respondeu perguntas dos seguidores por meio de stories em seu perfil no Instagram.

ANÚNCIO

Conforme publicado pela Quem, Gracyanne também tirou um momento para agradecer pelo apoio de famosos e anônimos que enviaram mensagens de apoio e carinho desde que sua separação do cantor Belo foi anunciada.

“Já estava preparada para as críticas e julgamentos, afinal, quem vê de fora, sempre tem outra visão, entende da maneira que quer, acha que é fácil, julga, aponta o dedo... são poucos os que realmente têm empatia, que se preocupam, que querem saber se a pessoa está bem”, afirmou a influenciadora.

Recomendados

Desabafo e agradecimento

Apesar de já imaginar que os fãs estariam apoiando sua decisão, Gracyanne revela que ter se surpreendido quando outros seguidores e famosos se aproximaram para oferecer seu apoio. Ela, inclusive, comentou que algumas pessoas compartilharam suas próprias experiências e se abriram ao revelar que passam por situações parecidas em suas vidas.

“Muitas estão vivendo o mesmo processo, compartilhando momentos, palavras de força. Sou grata de verdade!”, agradeceu a musa que, pouco tempo depois, afirmou que vai se distanciar das redes para descansar e cuidar de si mesma: “Tudo que eu tinha para falar está nos stories e no feed. Agora irei cuidar de mim, da minha mente, organizar a vida, os pensamentos. Eu nunca deixei de orar e sei que é Deus que me ajuda a seguir. Estou aproveitando esse tempo para me conectar mais, pedir direção, sabedoria e sei que Ele me ouve”.

Sobre o apoio de famosos, ela afirmou que esperava a aproximação de muitos e que sabe quem realmente torce por eles. “Muitos são nossos amigos, pessoas super do bem, que torcem por nós independente do que acontecer daqui para frente. Sei que vão continuar gostando, conversando e mantendo contato e não que estão perto apenas para se aproveitar da situação. Enfim, sei quem é cada um”, finaliza.