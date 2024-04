Filha de Catherine Zeta-Jones repete um dos seus looks e estão chamando-as de ‘clones’

Desde 2000 Catherine Zeta-Jones mantém-se unida a Michael Douglas, com quem teve dois filhos, destacando sua filha, Carys. Aos 21 anos, ela está cada vez mais parecida com sua famosa mãe, como ela demonstrou em uma recente fotografia que chocou a internet.

A mulher comemorou seu aniversário e posou com um vestido que a atriz usou anos atrás, provando que são duas gotas d’água. Zeta-Jones, lembrada por seu papel em ‘A Máscara do Zorro’, também é mãe de Dylan, fruto do mesmo romance.

Assim está a filha de Catherine Zeta-Jones atualmente

De acordo com o People, esta peça tão chamativa e romântica foi usada por Catherine Zeta-Jones nos MTV Movie Awards há 25 anos, mas agora é sua filha quem revive o look para mostrar toda a sua beleza.

Carys escreveu em suas redes sociais: “Os 21 mais perfeitos que eu poderia pedir”, copiando até o menor detalhe, como o penteado de sua mãe e a maquiagem. Com um sorriso de lado, imitando seus gestos, ela conquistou os fãs da artista, que não hesitaram em deixar mensagens de apoio.”

“Está usando o vestido da sua mãe?”; “Agora não sei qual das duas o usou melhor”; “É realmente tão bonita quanto ela”; “Parecem duas gotas de água”; “É o clone dela”; “As duas são tão parecidas que quase me confundo”; foram alguns dos comentários na sua publicação onde detalhou alguns dos melhores momentos do seu aniversário.

Quando Catherine Zeta-Jones usou aquele vestido, em 1999, ela tinha 30 anos e estava presente como indicada ao prêmio de melhor atriz revelação por seu papel ao lado de Antonio Banderas no filme do super-herói hispano-americano. Foi desenhado por Emanuel Ungaro, de estilo camisola, com flores e rendas, afirmou a mesma fonte.