Christina Applegate conta que teve que usar fraldas

A atriz americana Christina Applegate confessou que teve que usar fraldas devido a uma gastroenterite aguda causada por um vírus. A artista falou pela primeira vez sobre o assunto, descrevendo o trauma que sofreu.

Applegate, de 52 anos, compartilhou sua experiência durante o episódio 'Posso ser honesta?' de seu podcast 'MeSssy' com Jamie-Lynn Sigler, onde revelou que a gastroenterite foi causada por sapovirus, que é gerado pela ingestão de matéria fecal de outra pessoa. A situação piorou porque ela contraiu covid prolongado.

De acordo com The Mirror, a atriz relatou em seu podcast que esteve "cagand$# até o cu#$% por alguns dias, ao ponto de me sentir tão tonta. Estava tão doente que não conseguia comer, não conseguia [fazer] nada", publicou.

Devido ao covid, que acredita ter contraído ao ser contaminada por um amigo, ela teve um problema cardíaco que a fazia sentir “coisas estranhas” que faziam seu coração acelerar de repente.

Christina Applegate é aplaudida de pé no EMMY Awards (Kevin Winter/Getty Images)

Ela contou que contraiu sapovírus de uma salada que comeu em um restaurante que frequentava há 15 anos. “Acordei às três da manhã em uma poça de m*rda... Não sabia o que tinha acontecido, e ter isso às três da manhã e tentar trocar os lençóis não é divertido. Mas isso me leva ao próximo ponto, sobre o qual podemos falar: estou usando fraldas”.

Os estudos médicos revelaram que tinha a bactéria sapovirus. "É quando você ingere a matéria fecal de outra pessoa na sua comida, as fezes de outra pessoa entram na minha boca e eu as comi".

O que é o sapovírus que Christina Applegate contraiu?

O sapovírus que Christina Applegate contraiu é uma das principais causas de gastroenterite aguda no mundo, também conhecida como 'gripe estomacal', e é altamente contagiosa entre os seres humanos.

O nome deste vírus deve-se ao fato de ter sido descoberto pela primeira vez em 1977 na cidade de Sapporo, no Japão, devido a uma alta incidência de gastroenterite aguda num orfanato.

O sapovírus pode afetar crianças e adultos. Não é grave, embora possa causar morte devido à desidratação devido a diarreias extremas, motivo pelo qual a principal recomendação é manter-se muito bem hidratado. Além das evacuações frequentes, também pode manifestar vômitos, dor abdominal, dores de cabeça e febre.