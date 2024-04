Choque em Springfield: produtor de Os Simpsons se desculpa pela morte de personagem

Se falarmos de séries animadas, Os Simpsons são um clássico para jovens e adultos. A família amarela conseguiu transcender o tempo, com personagens que perduram desde 1989 e por mais de trinta temporadas. Na verdade, é a série de TV mais longa na história dos Estados Unidos, e uma das mais assistidas quase mundialmente. Por isso, se um personagem morre, todos sentimos. E foi exatamente isso que aconteceu esta semana.

A razão? Recentemente, um episódio foi ao ar deixando a audiência atônita com a repentina perda de Larry the Barfly, um frequentador habitual do fundo da taberna de Moe. Após isso, Tim Long, um dos produtores executivos de Os Simpsons, saiu pedindo desculpas aos fãs.

No episódio intitulado ‘Cremains the Day’, os espectadores testemunharam a morte inesperada de Larry Dalrymple, conhecido como Larry the Barfly, um personagem que esteve na série desde o início, caso não tenha notado.

Assim, a morte ocorreu em seu cenário habitual, o bar de Moe, e foi seguida por cenas do funeral que contaram com a presença de personagens principais como Homer, Moe, Lenny e Carl. Durante o serviço, foi revelado o quanto os amigos sabiam pouco sobre Larry, levando Homer a questionar a qualidade de sua amizade.

A reação dos fãs não demorou a chegar, e muitos recorreram ao X (anteriormente Twitter) para expressar sua surpresa e tristeza. Um fã expressou sua necessidade de "um minuto" para processar a notícia antes da transmissão do episódio, enquanto outros comentaram sobre aspectos do personagem e enredo que sentiam que haviam sido deixados sem solução.

Depois disso, diante da reação dos fãs, Tim Long se desculpou em uma entrevista com o TMZ, afirmando que lamentava que o episódio tivesse causado tanta tristeza. No entanto, ele também expressou sua satisfação pelo fato de os fãs terem levado o episódio a sério, o que, segundo ele, reflete o profundo carinho que ainda sentem pela série.

Ao mesmo tempo, Long disse que a morte de Larry estava destinada a ser chocante, apesar de o personagem nunca ter tido o seu grande momento na série. De qualquer forma, para o bem ou para o mal, é certo que esta partida nos doerá por um tempo.