BBB do amor: Ex-participantes Ivy Moraes e Arthur Picoli assumem relacionamento; veja como tudo começou

Não são apenas participantes de uma mesma edição do BBB que são ‘flechados’ pelo cúpido do reality. Após especulações, Ivy Moraes, do BBB 20 e Arthur Picoli, do BBB 21, apareceram abraçadinhos nesta madrugada de sexta-feira (26) pela primeira vez após assumirem o namoro.

Ivy compartilhou o vídeo no Instagram em formato de story onde os dois aparecerem brincando. “Meu amor, você pensando em revoada... “, diz Arthur. Ivy responde: “O meme segue vivíssimo”.

Em seguida, ela pergunta: “Quem está cantando?” “Péricles”, responde o ex-BBB. “Então deixa ele cantar”, retruca ela.

Arthur, que tem 29 anos, também publicou uma imagem da ex-BBB na praia com um cachorro. “No dia do aniversário e tá adestrando os doguinhos na praia. Humilde”, postou ele. A famosa completou 32 anos.

Casal confirmou relacionamento

O pedido de namoro oficial do casal de ex-BBBs ocorreu na noite da última quinta-feira (25), mesmo dia em que Ivy fez aniversário. Para o pedido, Arthur Picoli deu um buquê de rosas vermelhas pra a nova namorada, segundo o site Glamour. Os dois estão viajando em Pipa, Rio Grande do Norte.

Após namorar por três anos o empresário Nandinho Borges, Ivy terminou o relacionamento em 2023. Já Arthur estava solteiro desde o fim do seu romance com a influenciadora Vitória Lenoir.

