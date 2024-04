Alerta máximo devido ao estado de saúde do rei Charles

LONDRES, INGLATERRA - 14 DE JULHO: Príncipe Charles, Príncipe de Gales, participa do evento "Uma Noite Estrelada nas Colinas Nilgiri" organizado pela Família Elefante em parceria com o British Asian Trust na Lancaster House em 14 de julho de 2021 em Londres, Inglaterra. O evento é o encerramento da campanha “Coexistência”, de uma organização de conservação da vida na selva, à Família dos Elefantes. (Foto de Jonathan Brady - WPA Pool/Getty Images)

Alerta foi emitida no Reino Unido devido ao estado de saúde do rei Charles III. Isso ocorreu após relatos de meios de comunicação internacionais, como o New York Post, afirmarem que a situação do monarca, que está lutando contra o câncer, não é a melhor e que sua saúde estaria “deteriorando progressivamente”.

Uma informação semelhante foi divulgada pelo The Daily Beast,, que afirma que a situação atual do rei "não é boa".

"É claro que ele está determinado a vencer isso e está recebendo todo o apoio. Todo mundo permanece otimista, mas ele está realmente muito mal. Mais do que deixam transparecer," disse o meio de comunicação citando uma fonte descrita como um amigo da família real.

Esta situação teria causado preocupação no Palácio de Buckingham, portanto os preparativos para a chamada ‘Operação Menai Bridge’ teriam sido atualizados.

“Os planos foram tirados da gaveta e estão sendo atualizados ativamente,” disse uma fonte ao The Daily Beast.

Esta operação é atualizada regularmente após a morte da rainha Isabel II, estabelecendo todos os protocolos, procedimentos e detalhes para um eventual funeral do monarca.

No entanto, nem todas as publicações sobre o estado de saúde do rei Charles são preocupantes, pois também existem relatos mais positivos sobre o monarca.

A edição britânica da Vanity Fair indicou que se espera que em junho, durante a tradicional cerimônia ‘Trooping The Colour’, o rei reapareça em uma atividade pública.

“Neste momento, Sua Majestade está se recuperando e respondendo muito bem ao tratamento. Ele está ansioso para retomar suas obrigações públicas antes de junho, se for possível para ele. Ele está se recuperando, mas principalmente está frustrado por ter que tirar um tempo. Ele está sendo um bom paciente, mas nem sempre paciente”, disse uma fonte ao referido veículo.