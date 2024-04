Um doutorado em masturbação! Um conselho de Billie Eilish

Uma entrevista reveladora, marcada pelo empoderamento e com o objetivo de acabar com o tabu, foi realizada pela cantora de 23 anos Billie Eilish. A jovem indicou à Rolling Stone que o sexo é um dos temas sobre os quais ela gosta de falar, assim como o vínculo que mantém consigo mesma.

A masturbação diante de um espelho a ajudou a formar uma conexão crua e profunda consigo mesma e com seu corpo, algo que ela nunca experimentou antes. “Tenho que dizer, olhar para si mesma no espelho e pensar ‘estou realmente bem agora’ é tão útil,” explicou.

"A pessoa deveria fazer isso, cara. Não posso deixar de enfatizar, como alguém com problemas corporais extremos e dismorfia que tive toda a minha vida", pontuou. "Deveria ter um doutorado em masturbação".

Falar sobre sexo

Para a vencedora dupla do Oscar, falar sobre sexo é um tema mal visto e ela acredita que isso deve mudar. Ela acrescentou que se sentiu obrigada a falar sobre sua orientação sexual durante uma entrevista no tapete vermelho no ano passado.

"Estive apaixonada por garotas a minha vida toda, mas simplesmente não entendia até que, no ano passado, percebi que queria ter meu rosto em uma vagina", revelou.

Ele falou sobre a cor que menos gosta

“Amigo, o que é tão interessante para mim é que o azul sempre foi a minha cor menos favorita. O que é muito estúpido porque o meu cabelo foi azul durante anos,” diz. “Mas não era minha intenção que fosse assim; foi um acidente”.

“Alguém colocou muito toner no meu cabelo branco e de repente ficou azul lavanda, e então continuei tingindo de azul, e então fiquei conhecida como essa garota de cabelo azul, e odiei isso. Passei meses e meses tentando tirar a cor e então fiquei com esse cabelo verde azulado. Mas nos últimos anos eu disse: ‘Espera, o azul é o que eu sou essencialmente”.