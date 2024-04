Sem lua de mel e sem privacidade: Gracyanne Barbosa revela detalhes de seu casamento com Belo

A última semana vem sendo turbulenta para Gracyanne Barbosa e Belo. No dia 18 de abril, o casal confirmou sua separação e o término do relacionamento de 16 anos entre os dois. Com o anúncio, diversas especulações sobre os motivos do término passaram a ganhar a internet e até mesmo um suposto caso extraconjugal por parte da influenciadora chegou a ser mencionado.

ANÚNCIO

Depois de desmentir os boatos de uma traição, a musa fitness usou seu perfil no Instagram para se abrir com os seguidores e falar sua versão dos fatos, que segundo ela foram distorcidos no momento da publicação.

Em tom de desabafo e visivelmente emocionada, Gracyanne se abriu sobre o relacionamento e revelou que a crise entre ela e o cantor Belo não era algo recente. Segundo ela, desde o início do relacionamento a interferência de outras pessoas na relação do casal veio gerando desgastes que levaram a falta de “uma vida a dois”.

Recomendados

“Não foi falta de amor, não é falta de amor. É falta de cuidar, a gente como casal não conseguia estar junto, não conseguíamos ter um momento a sós. Não conseguíamos ter férias a dois, era sempre tanta gente em volta. A gente se casou na igreja há 12 anos e a gente não conseguiu ter uma lua de mel, porque nunca dava. Nunca tinha tempo e quando a gente tentou ligaram pra ele voltar e fazer um show. Então, que casal é esse, gente, que não tem tempo pra ficar junto? Como vive, como se entende assim? Eu não sei. Não é falta de amor, só o amor não sustenta”.

Ela agradeceu pelo apoio

Em meio a desabafos e lágrimas, Gracyanne aproveitou para criticar a distorção de suas palavras. Segundo a influenciadora, ao anunciar a separação e revelar o caso com o personal Gilson de Oliveira ela foi clara ao informar que em momento algum houve traição, sendo que o relacionamento com o personal aconteceu após o término de seu casamento, que não foi imediatamente divulgado por conta do momento profissional pelo qual ela e Belo estavam passando.

Durante seus momentos de interação com os seguidores, a musa revela ter se surpreendido ao receber diversas mensagens de apoio e de pessoas que torcem por uma reconciliação com o pagodeiro.

“Eu estava esperando mais pelo julgamento e queria muito conversar e explicar os motivos para vocês. Desculpa, agora eu não consigo, mas estou aqui para agradecer cada mensagem. Sei que vocês querem ver a gente bem e eu quero ver vocês bem”, revelou ela na tentativa de agradecer e acalmar os seguidores.

Belo e Gracyanne anunciaram o término da relação de 16 anos na última quinta-feira, 18 de abril.