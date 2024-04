Piorou? Famoso diretor e amigo de Bruce Willis revela novos detalhes sobre a saúde do ator

Embora a família de Bruce Willis costume compartilhar ocasionalmente fotos do ator e momentos em família, costumam ser discretos sobre a evolução de sua doença, da qual falaram apenas sobre o diagnóstico e pouco mais. A progressão de seus sintomas tem sido conhecida por outras pessoas próximas a ele, como colegas e amigos.

Precisamente, um deles quebrou o silêncio para abordar o que pensa sobre a luta do protagonista de "Duro de Matar" e com quem compartilhou em um de seus maiores sucessos: "O Sexto Sentido", o diretor M. Night Shyamalan.

Isto foi o que M. Night Shyamalan disse sobre Bruce Willis atualmente

De acordo com declarações recolhidas pelo New York Post, o cineasta falou sobre a saúde de Bruce Willis por ocasião do lançamento de seu novo filme, Trap.

"Ele tem uma família muito carinhosa", disse, acrescentando que "eles estão fazendo o melhor que podem", sem entrar em detalhes específicos sobre se ele ainda está funcional ou se sua doença está muito avançada.

Em março de 2022, Willis, de 69 anos, se aposentou da atuação após ser diagnosticado com afasia. Menos de um ano depois, a família confirmou que ele foi diagnosticado com demência frontotemporal e tinha piorado.

No passado, Shyamalan falou sobre sua relação com o artista, afirmando que “obviamente significa o mundo para mim. Eu faria qualquer coisa por ele e sua família, e tem sido muito difícil para todos os envolvidos. Chorei muito sobre isso, e meu pai também sofre de coisas semelhantes”, referindo-se a esta fase pela qual está passando.

“Estou grato pelo que ele fez, pois me protegeu do sistema desde cedo, então estou para sempre com ele”, declarou sobre a cumplicidade e gratidão que sente por ele. Ambos trabalharam juntos também em “Corpo Fechado” de 2000. Em 2016, Willis fez uma participação especial após os créditos em “Fragmentado”.