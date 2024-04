Personal revela reação de Gracyanne Barbosa ao saber sobre sua demissão

O personal trainer Gilson de Oliveira, que foi apontado como o pivô da separação de Gracyanne Barbosa e Belo, decidiu se pronunciar sobre os boatos e revelar o que aconteceu após o relacionamento entre ele e a influenciadora se tornar público. Entre diversas tentativas de esclarecer a situação, tanto o personal quanto a musa fitness se pronunciaram afirmando que o caso entre os dois ocorreu quando Gracyanne e Belo já estavam separados, mas ainda não tinham divulgado o término do casamento.

Recentemente, em um vídeo publicado por seu advogado, Gilson revelou que acabou sendo demitido da academia em que trabalhava depois que Belo “pediu sua cabeça” junto a administração do local.

No vídeo em questão, ele ainda afirma que Gracyanne se mostrou preocupada ao saber do afastamento do personal e tentou interferir junto à academia para evitar o desligamento dele do quadro de funcionários do local.

“Ela ficou preocupada pelo fato de eu ser um cara que ajudo em casa, tenho dois irmãos com necessidades especiais. Ela sabia da importância que o trabalho tem para mim, e acredito que tenha ficado muito chateada no momento, por achar que era a responsável pela minha demissão”, revela o educador físico.

“Quando pediram para eu me afastar da academia, disseram que era para que o assunto não se espalhasse como um escândalo”, explica Gilson.

“Pediu a cabeça dele”

Conforme publicado pelo Extra, no mesmo vídeo o advogado de Gilson revela que a postura da academia veio em resposta a pressão e a pedidos feitos por Belo e seu empresário. Segundo Joabs Sobrinho, o empresário de Belo esteve no local pouco antes do afastamento do personal ser solicitado.

“O Belo fez pressão, o empresário foi lá e pediu a cabeça de Gilson, que foi demitido”, revelou o advogado pouco antes de confirmar a fala do personal e de Gracyanne, que afirmaram que Gilson nunca foi treinador da influenciadora. “Ele nunca foi personal dela, isso tudo foi uma covardia”.

O advogado ainda relata que a situação causou mais prejuízos na vida profissional do educador físico: “Ele acabou de se formar na faculdade, tem dois irmãos com deficiência. Está passando um perrengue danado em casa. Ele é um trabalhador e está sofrendo um montão de ataques. Tudo o que foi colocado foi para justificar o término de um casamento”.