Os Simpsons ‘mata’ personagem após 35 anos; veja quem ele é

Após 35 anos, os criadores de ‘Os Simpsons’, decidiram tirar de cena um dos personagens secundários principais da animação.

Larry Dalrymple, frequentador assíduo da Taverna do Moe, faleceu no seu local favorito. A morte aconteceu no 15º episódio da 35ª temporada exibido no último domingo (21) pela Fox.

No episódio intitulado de Cremains of the Day (Cremes do Dia, em português), Larry Dalrymple morre repentinamente na Taverna do Moe. Assim, Homer, Moe, Carl e Lenny, que fazem parte do ‘elenco principal’, vão ao funeral do colega.

Simpsons é dos seriados animados americanos mais longevos, estreando em 17 de dezembro de 1989. O desenho retrata, de maneira cômica, a vida de uma família nos Estados Unidos.

Desde o lançamento já foram exibidos 740 episódios ao longo de 35 temporadas.

Tarzan seria irmão de Elsa e Anna? Entenda a teoria que já foi confirmada por diretor da Disney

Quem é fã do universo Disney, principalmente dos personagens de animações, provavelmente já se deparou com alguma teoria levantada pelos fãs. Uma das mais famosas é a de que Tarzan é irmão de Elsa e Anne, protagonistas de ‘Frozen’ (2014).

Pois agora parece que, na verdade, isto é um fato. De acordo com Chris Buck, diretor de dois filmes animados, a teoria é verdadeira.

“Na minha cabeça, Anna e Elsa são irmãs de Tarzan. Este é meu mundo divertido. No que as pessoas quiserem acreditar, elas acreditam”, afirmou o diretor em 2014.

A teoria foi criada pelos fãs a partir da semelhança entre os pais de Tarzan, Elsa e Anne e também pela história das duas animações.

De acordo com a hipótese levantada, antes de falecerem em um naufrágio, os pais de Elsa e Anna tiveram um menino, que sobreviveu ao acidente e acabou sendo criado por macacos. Sim, este menino seria Tarzan. Na história do rei da floresta, seus pais também faleceram em um naufrágio.

Outros fãs também apontaram a semelhança do rosto entre os pais das princesas e os pais do menino.